https://news.day.az/world/1766763.html Сильнейший шторм обрушился на Китай - ВИДЕО Сильнейший шторм обрушился на китайские провинции Фуцзянь и Тайвань. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. При этом континентальной провинции Фуцзянь достался штормовой ветер, а острову дожди вызвавшие наводнения. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сильнейший шторм обрушился на Китай - ВИДЕО
Сильнейший шторм обрушился на китайские провинции Фуцзянь и Тайвань.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
При этом континентальной провинции Фуцзянь достался штормовой ветер, а острову дожди вызвавшие наводнения.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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