Сильнейший шторм обрушился на Китай

Сильнейший шторм обрушился на китайские провинции Фуцзянь и Тайвань.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

При этом континентальной провинции Фуцзянь достался штормовой ветер, а острову дожди вызвавшие наводнения.

Представляем вашему вниманию данное видео: