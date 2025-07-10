https://news.day.az/politics/1766769.html Международные путешественники прибыли в город Шуша - ФОТО Делегация из 30 членов международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники из 15 стран познакомятся с уникальной природой Шуши, её историческими памятниками и текущими восстановительными работами.
Международные путешественники прибыли в город Шуша - ФОТО
Делегация из 30 членов международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники из 15 стран познакомятся с уникальной природой Шуши, её историческими памятниками и текущими восстановительными работами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре