https://news.day.az/politics/1766769.html

Международные путешественники прибыли в город Шуша - ФОТО

Делегация из 30 членов международного клуба путешественников Most Traveled People (MTP) прибыла в город Шуша в рамках поездки в Карабах и Восточный Зангезур. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, путешественники из 15 стран познакомятся с уникальной природой Шуши, её историческими памятниками и текущими восстановительными работами.