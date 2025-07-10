Филиппинский путешественник восхищен восстановлением Шуши

Карабах невероятно красив. Его расположение на вершине гор вызывает восхищение, а восстановление крепости и внешний облик окрестностей произвели на меня глубокое впечатление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам рассказал филиппинский путешественник Рэй Доминго Танатан в ходе визита в город Шуша.

"Замечательно, что удалось восстановить и площадь - это место действительно очень красивое", - отметил он.

Группу путешественников из 15 стран возглавляет основатель клуба MTP, американец Чарльз Вили.

В течение трех дней делегация планирует проехать по маршруту: Физули - Ходжавенд - Шуша - Ханкенди - Ходжалы - Агдам - Кельбаджар - Лачин - Зангилан - Джебраил.

Цель визита - познакомить с освобождёнными территориями в рамках так называемого черного туризма (black tourism) и продемонстрировать масштабные восстановительные работы. Отметим, что за последние четыре года Карабах и Восточный Зангезур 13 раз посещали международные путешественники по линии крупнейших туристических клубов мира.