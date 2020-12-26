Русские братья Бузановы из Гянджи – герои Карабахской войны: Мы гордимся тем, что являемся сынами Азербайджана!

Азербайджан всегда был толерантной и мультикультуральной страной, где все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, живут как одна семья. И в дни второй Карабахской Отечественной войны встали на защиту родной земли от армянских агрессоров. В первую Карабахскую войну немало русских граждан страны воевали за Азербайджан. Среди них Юрий Ковалев и Игорь Макеев, ставшие Национальными героями Азербайджана. Во вторую Карабахскую войну погибли Денис Пронин и Дмитрий Солнцев.

Очередной материал Trend в рамках проекта "Герои Карабахской войны" посвящен братьям из Гянджи - Андрею и Максиму Бузановым, которые с первых дней принимали участие в боевых заданиях, были удостоены медалей. Старший брат Андрей Бузанов - бортинженер вертолета (член лётного экипажа, обеспечивающий контроль и управление различными системами летательного средства во время полёта, а также выполняющий ряд обязанностей при выполнении предполетной подготовки ВС), майор ВВС Азербайджана "Xocavəndin azad olunmasına görə" ("За освобождение Ходжавенда"), а младший Максим Бузанов - солдат сверхсрочной службы N-ской воинской части Бейлаганского района, механик-водитель БТР "Füzulinin azad olunmasına görə" ("За освобождение Физули") и "Cəsur döyüşçü" ("Отважный боец"). Однако братья не считают себя героями... Кстати, Андрей дал интервью на прекрасном азербайджанском языке.

"Мы не считаем себя героями, потому что выполняли свой гражданский и воинский долг. Героями и победителями является весь наш единый народ, наша страна и доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Азербайджане никогда не делили людей на национальности и принадлежность к вероисповеданию, все живут как одна семья - и в радости, и в трудные минуты всегда вместе. Азербайджан - родина многих народов, где каждый с большим уважением относится к другому. А вместе мы всегда сильнее, поэтому и сокрушили армянских оккупантов в справедливой войне за освобождение нашей Родины, восстановив её территориальную целостность. Мы потомственные военные. Мой дед Дмитрий Бузанов, родом из подмосковного Клина, в годы Великой Отечественной войны прошел от Москвы до Берлина, был награжден множеством орденов и медалей. После войны он был переведен на военную службу в Гянджу, где и остался жить. Мой отец Дмитрий Бузанов, названный в честь деда, также воевал в годы первой Карабахской войны, был танкистом. Он скончался в 2001 году и очень жаль, что не увидел эти счастливые дни", - сказал 37-летний Андрей Бузанов, выпускник Военного лицея имени Джамшида Нахичеванского, авиационного факультета Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева.

Еще в начале 90-х в Гяндже было множество беженцев из Кельбаджарского района. Тогда Андрей был ребенком и дружил со многими детьми из тех мест, родители которых рассказывали о зверствах армянских оккупантов.

"Мой отец был офицером и после развала Советского Союза добровольно стал служить в рядах ВС Азербайджана, воевал на Агдеринском направлении. К большому сожалению, в начале 90-х творился настоящий хаос, шла борьба за власть, армии фактически не было, поэтому около 20 процентов территории Азербайджана попали под оккупацию. И только возращение к власти Гейдара Алиева спасло государственность страны. Прошли годы, страна окрепла, Азербайджан стал лидером в регионе, создал мощную армию. Естественно, что мы не могли смириться с оккупацией, длившейся на протяжении почти 30 лет, и, наконец, освободили нашу Родину", - отметил майор ВВС Азербайджана, который во время 44-дневной войны выполнял боевые задачи на Физулинском, Агдамском, Зангиланском и других направлениях.

Он выразил возмущение относительно того, что в период второй Карабахской Отечественной войны армянские ВС, проигрывая на поле боя, обстреливали запрещенными ракетами и кассетными бомбами мирные города страны. В частности, его родную Гянджу, второй по величине город Азербайджана, расположенный вдали от фронтовой зоны и неоднократно подвергавшийся ракетному обстрелу со стороны Армении. В результате ракетных атак по спящему городу погибли 26 мирных жителей, в числе которых младенец, 5 детей и подростков, 10 женщин, более 120 человек получили ранения. Всего в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены.

"Мы воевали на поле боя, а они обстреливали мирных граждан. Как такое возможно? Столько детей погибло! У меня было такое чувство, будто убили моего ребенка. Это военные преступления и виновные обязательно должны понести самое серьёзное наказание. Несмотря на это, мы не стали им отвечать тем же, а дали достойный отпор в честных боях, победив в этой войне. И сегодня чувствуем себя счастливыми, потому что наши дети будут жить под мирным небом, учиться, развиваться и приносить пользу обществу. Я и мой брат гордимся тем, что являемся сыновьями и солдатами Азербайджана. Мы всегда будем на страже Отчизны. Вечная память шехидам! Вечная слава героям!", - добавил Андрей Бузанов.