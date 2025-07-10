Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сформированных повстанцами Вооруженных сил Яхья Сариа.

"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) с использованием баллистической ракеты "Зульфикар". Операция достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.