https://news.day.az/world/1766791.html Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сформированных повстанцами Вооруженных сил Яхья Сариа.
Хуситы ударили по аэропорту Бен-Гурион
Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли ракетный удар по международному аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Как передает Day.Az, об этом заявил представитель сформированных повстанцами Вооруженных сил Яхья Сариа.
"Ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию, атаковав аэропорт Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив - ред.) с использованием баллистической ракеты "Зульфикар". Операция достигла своей цели", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре