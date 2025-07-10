Испанский футбольный гранд "Реал Мадрид" досрочно завершил свои выступления в сезоне 2024/25, потерпев сокрушительное поражение в полуфинале клубного чемпионата мира, передает Day.Az.

Заключительным аккордом для "королевского клуба" стал матч против французского ПСЖ, в котором подопечные Хаби Алонсо были разгромлены со счетом 0:4. Это поражение не только лишило мадридцев шанса на еще один трофей, но и стало символическим завершением одного из самых проблемных сезонов в современной истории клуба.

Разгромное поражение от парижан позволило "Реалу" повторить печальный клубный антирекорд по пропущенным голам за сезон - 84 мяча. Последний раз столь катастрофические показатели в обороне у мадридского клуба наблюдались лишь в сезоне 1998/99, когда команду тренировал Гус Хиддинк, а затем Джон Тошак. Тот сезон также запомнился болельщикам как один из самых неудачных в истории клуба.

Статистика нынешнего сезона выглядит особенно удручающе: "Реал" пропустил 4 и более голов в пяти матчах - это худший показатель для клуба за последние 25 лет.

В финале клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с английским "Челси", который на полуфинальной стадии уверенно обыграл бразильский "Флуминенсе" со счетом 2:0. Решающий матч турнира состоится 13 июля в 23:00 по бакинскому времени.