"Все мы молимся о спасении нашего Азербайджана от врагов"

"Я русский, я родился и вырос в Азербайджане. Для меня это благословенная земля. Земля моего детства, моей юности и зрелости. Здесь, в этой земле, лежат мои родители и прародители. Все, что Господь послал мне в жизни, - на этой земле. Как священник я против войны. Я не хочу, чтобы умирали мои друзья, братья и наши дети. Но я больше не могу терпеть и молчать. Моя Родина - в опасности!!!! Я не хочу войны, но я хочу, чтоб моя земля была полностью свободна от захватчиков!!!!"

Такую запись сделал в комментарии в Facebook известный в Азербайджане православный священнослужитель Константин Поминов.

Эта запись вызвала всплеск позитивных эмоций и показала, что Азербайджан был и остается тем теплым, толерантным, многонациональным государством, каким мы все его знаем.

Сегодня пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии, Протоиерей Константин Поминов - гость Day.Az.

В Азербайджане и церковь, и мечеть, и синагогу, и любой храм называют Домом божьим. Именно так это воспринимается всеми гражданами страны, независимо от национальности и вероисповедания. Помню, как-то людей время намаза застало в дороге. Они как раз проезжали через бывший военный городок, где расположен кафедральный собор Святых Жен-мироносиц, и попросили разрешения совершить намаз в православном храме. Дом божий открыт для всех. Так принято в Азербайджане.

Знаете, когда идет дождь, он не льет только на мусульман, он капает и на нас, христиан, и иудеям заливает за воротник.

Сейчас тяжело нашей стране, нашему народу. Так, давайте, все будем молить о спасении нашей земли от врагов и от любого зла. Мы не можем ненавидеть целый народ. Но мы ненавидим тех, кто руководит этим народом, кто толкает его на эти преступления.

Наши прихожане часто спрашивают: батюшка, ну когда мир наступит? Когда этот вопрос решится? Почему не идет на всех уровнях решение этого вопроса? Я пытаюсь выходить из положения, что-то отвечать, объясняю, что процесс идет, вот, мол, приняты резолюции ООН. Все политики, представители духовенства, общественные деятели - все говорят о том, что территории Азербайджана оккупированы, что Нагорный Карабах захвачен.

Азербайджан не является агрессором, он соблюдает все международные законы. Наша страна - действительно демократическое, правовое государство. И наши земли должны быть возвращены. Почему до сих пор не возвращены семь окружающих Нагорный Карабах азербайджанских районов? Они не имеют никакого отношения к Нагорному Карабаху, "независимость" которого, кстати, не признала и сама Армения. Достаточно просто взглянуть на карту, чтобы понять это. Все абсолютно ясно, неясно только, чем занимается и почему не видит правды Минская группа.

Наши прихожане, а это в основном славяне - русские, украинцы, белорусы, хоть и не проявляют особых негативных эмоций, недовольны. А последние события в Товузе, вообще, не могут не вызвать крайнего возмущения. Тут уже с территории самой Армении пошло наступление на нашу страну. Это подлый удар в спину.

Скажу так: если вы ненавидите нас, хотите с нами соперничать, пожалуйста, мы готовы соперничать в искусстве, в музыке, в науке, в спорте, в торговле. Если армянин изобретет вакцину от коронавируса, я первым обниму и расцелую его. Но они же наносят подлые удары в спину, совершают действия, недостойные нормального правового государства.

Насколько мне известно из СМИ, армянская диаспора бросила клич с призывом к христианам присоединяться к Армении против мусульманского Азербайджана. Я думаю, что христианам Азербайджана - не только православным, но и католикам, и баптистам, и пятидесятникам - нужно через парламент составить обращение к христианам мира и призвать присоединяться не к агрессорам, а к тем, кто реально пострадал. Можно организовать какой-то религиозный совет и посредством него обратиться к миру. Можно использовать для этого Интернет, телевидение. В любом случае, инициативу армянской стороны нельзя оставлять без ответа.

Мы, православные священники, не можем зарезать даже курицу. Нам запрещено убивать. Но наше оружие - это молитва, наша задача - вдохновлять людей на служение богу и справедливости. И мы все в эти дни усиленно молимся за то, чтобы это зло, если и не было наказано, но хотя бы просто ушло с нашей земли. Чтобы не было войны, а враги сами одумались и ушли с наших земель. Мы молимся за наш Азербайджан и вспоминаем слова Христа: нет большей любви и подвига для человека, чем отдать свою жизнь за жизнь близких. Не хотелось бы, чтобы наша молодежь отдавала жизни, поэтому мы молимся, чтобы враги ушли с нашей земли.

Мы - не агрессоры, мы хотим, чтобы наша земля была целостной. Мы хотим жить, любить, растить детей и трудиться на благо своей Родины. И я, как священник православной церкви и как человек, искренне любящий свою Родину и свой народ, буду до последнего своего вздоха молиться и делать все для безопасности и процветания моей земли - Азербайджана.

Лейла Таривердиева