https://news.day.az/politics/1766788.html В Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генассамблеи Международной организации гражданской обороны - ФОТО 10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
В Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генассамблеи Международной организации гражданской обороны - ФОТО
10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.
На церемонии открытия А.Асадов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре