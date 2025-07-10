В Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генассамблеи Международной организации гражданской обороны

10 июля в Баку начала работу 3-я внеочередная сессия Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

На церемонии открытия А.Асадов зачитал обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам 3-й внеочередной сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации гражданской обороны.