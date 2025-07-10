https://news.day.az/officialchronicle/1766782.html Встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжается более двух часов - ВИДЕО 10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) началась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, Как передает Day.Az, члены делегаций покинули зал для переговоров. Встреча продолжается в формате один на один.
Встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжается более двух часов - ВИДЕО
10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) более двух часов проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Как передает Day.Az, члены делегаций покинули зал для переговоров. Встреча продолжается в формате один на один.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре