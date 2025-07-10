Встреча Президента Ильхама Алиева и Никола Пашиняна продолжается более двух часов

10 июля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) более двух часов проходит встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает Day.Az, члены делегаций покинули зал для переговоров. Встреча продолжается в формате один на один.