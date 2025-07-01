Кому нужна паника среди русских граждан Азербайджана?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Русская община Азербайджана выступила с заявлением в связи с событиями в Екатеринбурге, осудив жестокость, проявленную правоохранительными органами России в отношении местных азербайджанцев. В заявлении подчеркивается, что борьба с преступностью - важная задача, но она должна вестись строго в рамках закона, с соблюдением прав и достоинства каждого. А применение силы, приводящее к человеческим жертвам, недопустимо в правовом государстве. Община также выступила против использования термина "этнопреступность", считая это опасным прецедентом, подрывающим основы равенства и межнационального доверия.

Понятно, что такая позиция русских граждан Азербайджана не могла понравиться идеологам конфликта с Азербайджаном. Идеологи рассчитывают на другое развитие ситуации. На вспышку этнического противостояния в Азербайджане в ответ на насилие в отношении азербайджанцев в России. В России, например, так и поступают - стоит кому-то где-то выступить против действий Москвы или сделать что-то еще, что не понравится, на российских просторах немедленно включается истерика против представителей "провинившейся" страны. И это считается в порядке вещей. Поэтому в пропагандистских кругах северной державы никак не могут принять того факта, что межнациональный и межконфессиональный мир в Азербайджане это не "потемкинская деревня", а часть социально-политических реалий азербайджанского общества. Это единство является одним из цементирующих факторов, существующих не только благодаря проводимой в стране политике, но и менталитету титульной нации. Расизм отсутствует в менталитете азербайджанского народа в принципе, поэтому многонациональность и многоязыкость среды никогда не была для Азербайджана проблемой.

Не заставила себя долго ждать реакция так называемой "русской общины нкр" - фейковой структуры, плода российско-армянской любви времен оккупации территорий Азербайджана. Это непонятное сборище после освобождения Карабаха перебралось в Россию и занимается провокациями оттуда. И, честно говоря, создается ощущение, что делается это уже вовсе не в интересах армянства. Интересы Армении просто используются по традиции, так как больше ухватиться не за что.

Поделившись заявлением Русской общины Азербайджана в своем Телеграм-канале, "русские Карабаха" напомнили подписчикам, что это та самая община, которая участвовала в акции на Лачинской дороге и "держала в полной блокаде 120 тыс. армян и 2 тыс. миротворцев".

Да, представители Ассоциации русской молодежи Азербайджана участвовали в блокировке дороги. А еще фейковая "община" забыла сообщить что русские участвовали в освобождении Карабаха и Западного Зангезура. Антиазербайджанская пропаганда считает русских Азербайджана какими-то неправильными русскими. Вон в Прибалтике - другое дело, там русские совсем-совсем правильные. Или в Украине. А вот в Азербайджане - нет. Никак не хотят протестовать и критиковать. "Наверное, боятся", - заключают российские пропагандисты.

Пропагандисты стараются. Особенно с армянскими фамилиями. Политолог, знакомая всем говорящая голова с российского ТВ, специализирующаяся на шельмовании Азербайджана, призвал власти России к незамедлительному жесткому ответу. "Если ответа не будет, то уже очень скоро мы увидим новый массовый исход русского населения из "солнечного Азербайджана". Вернее, продолжение этого исхода под старым лозунгом "Русские в Рязань, татары в Казань", - написал Бабаян в Телеграм.

Бабаяну, как истинному армянину, конечно, лучше знать про "исходы" русских и про расистские лозунги. В Азербайджане про "исход" русских никогда не слышали. Исход русских был из Армении, в Азербайджане же русские узнали об этом только от Бабаяна. В начале 90-х армянская пропаганда под управлением российской стороны пыталась запугивать русскоязычное население якобы готовящимися "погромами". Чтобы окончательно искоренить национально-освободительное движение в Азербайджане, его нужно было скомпрометировать и жестко подавить под предлогом "спасения русских". Но из этого ничего не вышло. Определенная часть русского населения, напуганного армянской пропагандой, уехала, но многие уехавшие вскоре вернулись. И нормально и без проблем продолжают жить в этой стране. Ни о каком "исходе" никто и не задумывается.

А вот декан Высшей школы телевидения МГУ им. Ломоносова, журналист, политолог, обладатель ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, профессор, член Попечительского совета Института стран СНГ, лауреат премии "Золотое перо России", Кавалер Золотого Почетного знака "Общественное признание"... Уффф, как длинно. Короче говоря, а вот пропагандист Виталий Третьяков не призывает к жесткому ответу, у него другой "прогноз".

"А знаете, что Азербайджан будет делать дальше? С учетом того, что там довольно много русских осталось, представить не трудно", - топорно намекнул он в своем микроблоге в соцсети Х.

Третьяков намекает на то, что Баку будет использовать русских граждан для шантажа Москвы. То есть отвечать Москве теми методами, которые та использует против Азербайджана. То, что происходит сейчас это и есть шантаж. Все эти заявления о диаспоре и ее бизнесе, все эти намеки на необходимость что-то у российских азербайджанцев "отжать" -как это еще назвать, как не шантажом?

Азербайджан такие грязные методы никогда не использует. Это низко и подло, и сильная сторона никогда не прибегнет к подобному шантажу, подставляя соотечественников. Господин Третьяков будет сильно разочарован.

Впрочем, этот товарищ всегда занимался критикой Азербайджана. Так что ничего нового не произошло. Помнится, после закрытия Габалинской РЛС он раздавал комментарии и проговорился, заявив, что "Москва при желании может дестабилизировать ситуацию в любом государстве на постсоветском пространстве и даже в некоторых странах Восточной Европы". Это была прямая угроза. Многие, наверное, помнят и то, как Третьяков выгораживал армянских оккупантов, как рьяно защищал их во время 44-дневной войны, как восхищался ими и заверял, что "у Азербайджана ничего не получится".

В последнее время, как пишут СМИ, у Третьякова появился "оруженосец", некто Джазоян, который всегда при нем для организации различных услуг.

Прогноз заслуженного товарища со множеством регалий относительно 44-дневной войны не оправдались. Его заверения, что Карабах, дескать, "исконно армянская земля", тоже не помогли. Не получится и посеять панику среди русскоязычного населения Азербайджана.

Шантаж это инструмент слабых. Вот и делайте выводы.