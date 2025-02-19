Нерусские русские Карабаха как инструмент в инфовойне против Баку

Автор: Лейла Таривердиева

В Москве состоялось собрание сепаратистов из так называемой "Русской общины Карабаха". В каких именно условиях оно было проведено - на "лобном месте", или на чьем-то заднем дворе, не сообщается. Главное, что этот плод армяно-российского агитпропа вновь подал голос. Так называемая община очень хорошо вписывается в нынешнюю конфигурацию российско-азербайджанских отношений и, несомненно, будет использована по назначению.

Назначение "русской общины Карабаха", созданной по указу партии и правительства в период оккупации территорий Азербайджана, никогда не было большим секретом. Оно вписывалось в пресловутую концепцию "Русского мира", которая создала немало проблем русским по национальности гражданам многих стран. Делалось все, чтобы осложнить жизнь и русским гражданам Азербайджана, но, как мы их называем, наши русские не повелись. Зато в оккупированном Карабахе инициация проекта прошла успешно. Через наличие такой структуры Россия укрепляла свои позиции в регионе, а Армения была только рада, что ей самой не приходится напрягаться. Понимая, что не сумеет удержать статус-кво собственными силами, Ереван был не против, если это будет сделано руками России. Во исполнение задуманного население Карабаха даже начало принимать российское гражданство, чтобы в конечном итоге создалось ощущение наличия некоего анклава россиян на территории Азербайджана, который в час "х" мог бы обратиться к Москве с призывом принять его в лоно РФ.

Небольшая по численности "русская община", две третьих которой составляли этнические армяне, служила инструментом российской вовлеченности, но проблемой всегда было то, что собственно русских в Карабахе после армянской оккупации практически не осталось. Русские села подверглись таким же этническим чисткам, как и азербайджанские.

С прибытием в регион российского миротворческого контингента этот инструмент стал задействоваться более активно. В "общину" автоматически влились члены семей миротворцев, благо устав этой незаконной структуры это позволял. Эта команда из женщин и детей стала проявлять общинную активность, совмещая отдых в горах со "службой Отечеству". Хотя нигде в российских кругах об этом вслух не говорилось, не было сомнений по поводу наличия планов сохранить российское военное присутствие на территории бывшей НКАО если и не навсегда, то на очень долгий срок. Никто и не думал выводить РМК из Карабаха в 2025 году, ожидалось, что посредством различных манипуляций и провокаций Баку заставят продлить этот срок или даже сделать пребывание РМК в Азербайджане бессрочным, как задумывалось изначально. Но Баку всех переиграл, и за год до обозначенного срока миротворцы с музыкой и танцами были выпровожены с азербайджанской земли. Азербайджанская сторона постаралась сделать все так, чтобы в Москве могли сохранить лицо, особенно на фоне затянувшейся российско-украинской войны. Мы ведь друзья и стратегические партнеры, разве нет?

Уехали миротворцы, отбыли их семьи, активно создававшие видимость общинной деятельности. А до этого с общей массой добровольных перемещенцев-армян Карабах покинули и те несколько сот русских, что там проживали. На этом проект "Русского мира" на азербайджанской земле завершился. Но только первый его этап.

Сейчас, судя по всему, начинается второй этап. Не сумевшая сыграть никакой роли "русская община Карабаха" пришлась ко двору в условиях ухудшения отношений между Баку и Москвой. Эти отношения становятся все хуже и хуже, что очень печально. Делается это по вине российской стороны, зачем-то нагнетающей информационную пропаганду против Азербайджана. Для чего нужно было так целенаправленно разрушать отношения с единственным соседом, который не держал камня за пазухой, пока не ясно. Все, что находится на поверхности, ответа на этот вопрос не дает.

В развернутой портив Баку информационной войне "русская община Карабаха" может сыграть немалую роль для продвижения псевдохристианских нарративов и накрутки титульной нации против азербайджанцев в РФ. Как видим, армянский фактор снова в деле. Армянский - потому что очень небольшую часть "общины", как мы уже отметили, составляют собственно славяне. Будь она реально русской, ею бы не удалось так запросто манипулировать. Устав этой конторы был составлен хитро, так, чтобы ее членом мог стать кто угодно. Можно, оказывается, быть армянином, но "чувствовать" себя славянином. Это не наши слова, а откровение главы "общины" Александра Бордова, который как-то признался журналистам: "Да, действительно, русских в Карабахе всего чуть более 1,5 тысяч, но, как показывает перерегистрация членов общины, вместе с полукровками, обоснованно причисляющими себя к славянам, их число превышает 4 тысячи". Бордов называет себя коренным карабахцем, потому что предок его отца двести лет назад участвовал в захвате Карабахского ханства, а потом решил осесть в этих благословенных местах. После включения Карабаха в состав Российской империи, предки отца Бордова стали завозить на азербайджанские земли предков его матери, то есть армян. В результате через двести лет получился такой вот товарищ Бордов.

Но вернемся к собранию "общины" в Москве. В ней помимо Бордова есть и другие начальники. Например, есть заместитель по работе с гражданами Российской Федерации и российскими организациями. Очень говорящая должность. Занимающий ее некто Андрей Сергеев в обращении к собранию, заявил, что "Карабах не должен быть в составе Азербайджана", а "общинники" не имеют морального права мириться с "грубым попранием всех моральных и нравственных устоев". Под "попиранием" имеется в виду победа Азербайджана в войне, изгнание армянских оккупантов и восстановление целостности и суверенитета АР на всей территории страны.

То, что члены "общины" в большинстве армяне, не скрывает и сам Сергеев. По его словам, "большая часть представителей общины - прихожане Армянской Апостольской Церкви". Правда, объясняет он это отсутствием в Карабахе православных церквей, что, конечно, не является серьезным доводом.

Начнем с того, что чего-чего, а православные церкви в Карабахе были и есть. Другое дело, что в годы оккупации они разрушались, либо армянизировались.

Ныне покойный епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) говорил: "К сожалению, есть информация о плохом состоянии православных храмов на освобожденных территориях. Был изменен внешний и внутренний облик православного храма Иоанна Предтечи в Шуше (построен в 1894 году - ред.). За эти годы он был арменизирован. С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви. Церковь Преображения Господня (построена в 1847 году - ред.) в Ходжавенде находится в ужасном состоянии, хотя в советское время это был красивый храм. Сейчас там только четыре стены, заросшие бурьяном и деревьями".

Русская церковь в селе Куропаткино Ходжавендском районе стала жертвой армянского вандализма. Подчеркнем - не войны, а именно армянского вандализма. Несколько лет назад армянский блогер Ваге Мартиросян разместил публикацию, посвященную этой церкви. Он выставил фотографии церкви Преображения Господня, сделанные в 1988 и 2000 годах. На фото видно, что церковь находится в хорошем состоянии, то есть нынешние разрушения никак нельзя списать на Первую карабахскую войну. Памятник духовной культуры был разрушен уже после нее, в годы оккупации руками армян. На фото, сделанном Мартиросяном в 2014 году, картина совсем другая. Кровля и фронтом разрушены, сняты железные решетки с окон, имеются сильные повреждения на фасаде с западной стороны, а стены испещрены "автографами" вандалов.

Если члены "русской общины Карабаха" так нуждались в посещении церкви, что даже стали прихожанами ААЦ, считающейся еретической, в первую очередь, следовало позаботиться о том, что есть. "Община" пальца о палец не ударила, чтобы остановить уничтожение храма в Куропаткино, может быть, даже принимала участие в разборе его стен на стройматериалы. Поэтому не надо ныть и рассказывать сказки о "плохих азербайджанцах", которые, дескать, все христианское разрушили и не давали строить новое.

Кстати, о новом. Строительство русской церкви в прежде оккупированном Ханкенди тормозила как раз армянская сторона, а не азербайджанская, как утверждает Сергеев. С начала двухтысячных сепаратистский режим ежегодно объявлял о намерении построить русскую церковь, задабривая таким образом Москву. Однако в реальности армяне не собирались строить в сепаратистском образовании неармянских церквей и разбавлять кем-то свою "уникальную" духовность. В 2009 году в Ханкенди состоялась торжественная закладка первого камня в фундамент православного храма Покрова Божьей Матери, на месте будущего строительства был установлен деревянный крест. "Русская община" получила под это в безвозмездное пользование территорию в 6110 кв. метров. Для участия в церемонии начала воздвижения храма в Карабах даже прибыла делегация из России. Однако храм так и не появился - чего и следовало ожидать. И Азербайджан не имеет к этому никакого отношения.

После 44-дневной войны на территории Ходжалинского аэропорта, где разместился российский контингент, при содействии тогдашнего командующего Рустама Мурадова была построена небольшая церковь. Что-то вроде полковой церкви для расквартированных там миротворцев. Покидая Азербайджан, миротворцы сняли и вывезли в Россию золотые купола церкви. Это было очень разумно, потому что этот объект не был бы сохранен, как и прочие новоделы. Ходжалинский аэропорт ожидает масштабная реконструкция, и в целом, в регионе происходят большие изменения, которые никому не остановить.

Что касается обещаний руководства "русской общины Карабаха" вернуться в "свободный арцах", то в данном случае напомним соответствующим органам России, что подобные призывы и подобные сборища на территории РФ противоречат Московской декларации о союзническом взаимодействии России и Азербайджана от 2022 года, которая обязует стороны не допускать на своей территории сепаратистской деятельности против союзника.

А может, мы уже не союзники?