"Не нравится Азербайджан? Милости просим осваивать Сибирь"

Автор: Лейла Таривердиева

Никто, думается, не будет спорить с тем, что карабахский конфликт с первого своего дня был вовсе не чисто армянским проектом. И даже в меньшей степени армянским. Армяне, выполняя свою традиционную функцию в нашем регионе, просто были использованы. Были применены к делу особые качества менталитета армянства и его удивительная, даже уникальная способность к ненависти. На цивилизованном пространстве подобной способностью, причем, ярко выраженной, обладают только наши соседи. Ненависть затмевает им разум, логику и даже инстинкт самосохранения. Поэтому армянство как инструмент очень просто в использовании. И особенно хорошо это удается у российской стороны. Чего не скажешь о "русской карте", которую СССР, а потом и Россия пытались разыгрывать для укрепления позиций в регионе с началом карабахского конфликта. Разыгрывалась она, конечно же, не в Армении, а в многонациональном Азербайджане. Мы помним события 1990 года, помним спровоцированные внешними силами беспорядки и слухи о предстоящем "геноциде русских", вынудившие людей впасть в панику и начать покидать Азербайджан. Эти слухи должны были создать соответствующий фон для последующей оккупации республики и оправдать карательные действия против азербайджанского народа.

Вспомнили мы об этом потому, что "русская карта" сегодня снова запущена в дело. Но сейчас не начало 90-х и действовать приходится иными средствами. Так как русское население Азербайджана провокациям не поддается (хотя попытки и предпринимались), полигоном служит серая зона - территория временного размещения российского миротворческого контингента. Вот где обширнейшее поле для реанимации идей "геноцида христиан" и "геноцида русских", предотвратить которые во время 44-дневной войны призывала Москву руководитель сомнительной организации под названием "Русская община Карабаха" Сомова. После войны, с прибытием сюда РМК провокационная деятельность значительно усилилась, видимо, в расчете, что сложившаяся ситуация будет зацементирована навсегда. Новый глава так называемой общины Бордов осмелел и стал вести себя наглее.

Местные армяне прежде презирали и пинали "русских братьев", по каким-то причинам оставшимся на оккупированных территориях. В период оккупации этническим чисткам подверглось не только азербайджанское, но и русское население Карабаха и прилегающих районов. Русские села были так же разрушены, как и азербайджанские, а анонсировавшийся несколько лет православный храм в Ханкенди так и не был построен. То есть большой любви и уважения к русским не наблюдалось. Все это появилось только после ввода миротворческих сил. Сразу активизировалась "Русская община", сепаратистская верхушка немедленно объявила русский язык "вторым государственным", Араик Арутюнян обласкал руководство общинников, всячески демонстрируя лояльность, о русских вспомнила и армянская церковь. Была спешно проведена "перепись" славянского населения зоны РМК, которая показала, что община то, оказывается, жуть как велика. В нее были записаны даже армяне, которые - внимание! - чувствовали себя славянами. А потом господин Бордов так расхрабрился, что начал призывать к сотрудничеству Русскую общину Азербайджана. Там его, мягко говоря, послали. Русские граждане Азербайджана отдавали жизни за освобождение родных земель, а "Русскую общину Карабаха" здесь считают политической игрой некоторых сил, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации в регионе.

Сборная команда Бордова включилась в пропаганду "блокады" Лачинской дороги, устроила форменную истерику, когда к акции экоактивистов присоединились члены организации русской молодежи Азербайджана. В чем только не обвиняли тогда "соотечественники" этих ребят.

Но все это мелочи на фоне примечательных заявлений Бордова в интервью российским и армянским СМИ и его высказываний, прозвучавших на сомнительном мероприятии РМК по случаю 9 мая в Ходжалы. Сам этот тип, по большому счету, никто и звать его никак. Однако его риторика говорит о том, что в регионе, похоже, новь пытаются разыгрывать "русскую карту". Некто Бордов, сидя в Карабахском регионе Азербайджана, призывает к усилению объединительных процессов Русского мира в противовес якобы планам возрождения Великого Турана и прямо таки поголовного нацизма на границах России. "Своим волевым решением президент России встал в один ряд с великими российскими императорами Александром I и Николаем I, взявшими на себя ответственность за карабахских армян в начале XIX века, - ведь именно тогда с формулировкой "на веки вечные" Карабах вошел в состав Российской империи", - заявил Бордов 9 мая, стоя за спиной нового главы РМК Ленцова.

Получается, что непонятная организация, наскоро институализированная и раздутая после 44-дневной войны, активизировалась как инструмент пропаганды и должна заменить потерявший эффективность армянский фактор?

"Активизировать можно то, что твердо стоит на ногах. "Русская община Карабаха" не является самостоятельной структурой, так как не обладает собственным потенциалом для осуществления какой бы то ни было деятельности. Я имею в виду финансово-экономический, общественно-политический потенциал (наличие в ее рядах авторитетных политиков, лидеров общественного мнения, профессиональных организаторов общественных движений). Это сейчас, увы, общая тенденция среди большинства организаций зарубежной российской диаспоры", - сказала в беседе с Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса Татьяна Полоскова.

Я могу это совершенно авторитетно заявить как автор первых монографий по проблемам российской диаспоры, многих законодательных документов. Речь идет о конце 90-х - начале 2000-х годов. В том числе, я являюсь одним из авторов текста выступления Президента России Путина на Первом конгрессе зарубежных соотечественников в 2001 году. Кстати, именно там на государственном уровне впервые был озвучен (вопреки яростному сопротивлению МИД России, пришлось даже с помощью спичрайтеров президента текст выступления в папке менять) термин "Русский мир".

Тогда концепция Русского мира не имела ничего общего с тем, что вкладывает в нее Бордов, не говоря уже о том, что выбрасывается в информпространство некоторыми экспертами с российских каналов. Речь шла о создании транснациональной сети по типу еврейской, китайской и других мировых диаспор. О сугубо мирном проекте, который включал и защиту прав русских за рубежом, но это был самый последний пункт повестки.

Я не хочу обсуждать предметно, во что превратили эту вполне здравую и мирную концепцию ныне паразитирующие на ней структуры. Причем, и в России, и за рубежом. Но хочу сказать, что сам господин Бордов привел очень весомый аргумент. В одном из интервью он заявил, что т.н. "Русская община Архаца" провела недавно "собственную перепись". И оценил это как мощный прорыв.

Ну, во-первых, начнем с того, что живущий на территории Азербайджана господин Бордов должен бы понимать, как эта территория правильно называется. Согласно международным нормам. Уж никак не "Арцах". В другом интервью (а он их, по всей видимости, любит раздавать) господин Бордов - не исключаю, что под чью-то диктовку - жалуется на притеснения православных Карабаха со стороны Азербайджана. Хотя, "он сам уважает мусульман". Еще одна безграмотная глупость - Азербайджан светское, многонациональное и многоконфессиональное государство. В отличие от Армении. А если что-то не устраивает - милости просим в Россию, осваивать Восточную Сибирь и Дальний Восток. Там нужны рабочие руки, и зарабатывать деньги на провокационных заявлениях точно не получится.

Во-вторых, а с чего это "Русская община Карабаха" вообще проводит перепись? Там есть профессионалы: социологи, политологи, демографы и т.п.? Что-то я сильно сомневаюсь в наличии таких кадров. И сама по себе перепись зачем? Интересны тенденции среди русского населения Карабаха? Или Бордов хочет "роту самообороны" создать? Смешно.

Еще в 2004 году по заказу МИД России и при финансировании Правительственной комиссии по делам зарубежных соотечественников за рубежом был проведен первый комплексный мониторинг положения российских соотечественников в СНГ и Прибалтике. Издана книга. Я была научным руководителем этого издания. А потом подобные исследования проводились часто. Мне очень прискорбно, что многие люди без роду и племени сейчас занимаются подобной темой, не имея для этого ни соответствующего образования, ни опыта. Когда за душой ничего нет, то, скажем прямо, сопротивляться попыткам втянуть тебя в провокации, грязные информационные схемы сложно.

Мы недавно обсуждали с моим коллегой, кстати, выходцем из Баку, Виталием Скринником, как же так получилось, что из перспективной и важной для государства темы Русского мира получился этакий международный монстр. И я согласна с мнением Скринника, что мы должны были на этот бренд наложить авторские права. И с кукловодами, которые крутят игры с полностью зависимыми от них т.н. "русскими общинами", что-то обсуждать считаю ниже своего достоинства.

Есть и позитивные примеры. Лично я очень уважаю господина Забелина, который много лет продуктивно занимается развитием Русской общины в Азербайджане. Есть положительные примеры в странах Латинской Америки. Но прискорбно, что те люди, которые действительно были бы полезны нашей стране в той же Европе, шарахаются от российских посольств как черт от ладана. Потому на ваш вопрос могу ответить коротко: когда нет мозгов придумывать серьезные и долгоиграющие схемы, чего бы не запустить очередного гоблина в виде виртуальной "Русской общины" или чего другого? Только все это провальные варианты. Более того, позорящие нашу страну.

Заявления некоего Бордова, прозвучавшие на параде в Ходжалы 9 мая, - это пустое сотрясание воздуха малокомпетентным и малообразованным человеком. Разглагольствовать о подобном на суверенной территории Азербайджана, прячась подмышкой у руководства РМК, - это чистой воды провокация. На самом деле, делая это, он бьет по интересам России, а не способствует им. Пусть имеет это в виду.

Скажу больше - если Бордов узрел какие-то объединительные тенденции в Русском мире, то у него сверхзрение. Ни один серьезный специалист таких тенденций не видит. Если под объединительными тенденциями видят плодящиеся организации соотечественников, то это профанация и имитация бурной деятельности. Или, как выражается мой бывший коллега, ныне высокопоставленный сотрудник загранаппарата МИД РФ: "возня с соотечественниками - мертворожденное дитя". Я как раз сейчас заканчиваю книгу по итогам политики по консолидации "Русского мира" под названием "На руинах цветы не растут". Могу первую презентацию осенью провести для "Русской общины" господина Бордова.

И еще. В Азербайджане проживают более ста тысяч граждан русской национальности. Вот мне интересно, думают ли о них всякие там бордовы, рассуждая о "навеки вечные"?

Я в июне, наконец-то, проеду по Южному Кавказу и проведу экспертный опрос на данную тему. И уже на основе экспертного опроса дам эксклюзивное интервью вам. Но что бы там не думали разработчики подобных схем, люди, на которых они ставят, не в состоянии заниматься серьезными политическими играми. Более того, я не исключаю, что эта игра идет совсем не со стороны России, и главная задача - это не политический результат, а примитивный распил денег.

И еще раз повторю - никаких объединительных тенденций нет. Бордову они померещились. Наоборот, усиливается раскол, в том числе, по принципу отношения к т.н. титульному государству. Я застала тот период, когда на деятельность русских общин не выделялось никаких денег. Люди работали искренне, формировали внутренние источники. В ряде стран, например, государство вообще не выделяет деньги на проекты своих зарубежных соотечественников, пока они в течение 5-10 лет не создадут собственный ресурс.

У нас финансирование на так называемых соотечественников началось в начале нулевых, а статью на это касательно дальнего зарубежья в 2007 году выбила лично я, будучи начальником управления в Росзарубежцентре при МИД России, и проклинаю себя за это. Тут же набежала толпа никчемушных людей, для которых эта тема - мелкий, но заработок. Эти люди не только бесполезны, но и опасны. Потому что работают на тех, кто платит. Полно примеров, когда руководитель какой-то Русской общины берет деньги у 10 посольств. Так друзья ли они России? Нет! А тем более, когда речь идет о таких провокативных проектах, как "Русская община Карабаха".

Что бы я посоветовала русским, проживающим в зоне РМК? Ну что я могу посоветовать. Они взрослые люди. Сами должны решать свою судьбу. Лично я от темы так называемых соотечественников и иже с ними отошла давно. Там крайне мало интересных людей. В Москве же есть целые институты, где работают математики, химики, позиционирующие себя как большие специалисты по диаспоральной тематике, им выделяют гранты, а результат налицо. Вот пусть они советуют дальше и вместе потом за это отвечают.

Я считаю, что игры русских Карабаха в мифический "Арцах" больно ударят по ним же. И если беспорядки в Азербайджане тридцать лет назад, которые вылились в массовый геноцид азербайджанского народа, были спровоцированы из Москвы, а главные виновные до сих пор не наказаны и даже не названы, то сейчас другие времена. Подобные сценарии не пройдут. Вот про это и советую подумать.