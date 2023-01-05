Армяне потеряли все шансы на Лачинской дороге

Утопающий, как известно, хватается за соломинку. В первые дни нового года армянский агитпроп приступил к очередному этапу выжимания слез из зарубежной общественности, в данном случае - российской. В СМИ и соцсетях от имени "Русской общины Нагорного Карабаха" распространяются сообщения о страдающих от якобы блокады Лачинской дороги пяти тысячах русских и граждан России. Некий "секретарь Собрания российских соотечественников "нкр"" Андрей Сергеев делает заявления о "тяжелейшем испытании", которому, дескать, подвергаются "более 5 000 российских соотечественников", проживающих в Карабахском регионе Азербайджана.

В связи с акцией азербайджанских экоактивистов гражданам РФ, незаконно находящимся на территории Азербайджана, вдруг захотелось выехать, у многих обнаружились жуткие диагнозы, требующие немедленного обращения к врачу в Ереване или еще подальше. Не сумев добиться активного "сострадания" к фальшивым малолетним астматикам с пустыми ингаляторами, армянский агитпроп взялся за дело круче, помятуя о постоянной озабоченности Москвы судьбой русских в других странах. Пропагандисты полагают, что, услышав о пяти тысячах российских граждан, "страдающих" в зоне временной ответственности РМК, Россия встанет на дыбы и покажет таки Баку то, чего добиваются от нее с 12 декабря сепаратисты.

Конечно же, никакой блокады нет. Как нет никакого голода и умирающих от голода и холода детей в Ханкенди. Об этом уже всем известно. И особенно хорошо об этом знают в Москве, чьи миротворцы ежедневно катаются туда-обратно по Лачинской дороге. Но элемент шовинизма никто не отменял, и армяне рассчитывают именно на это, хотя сегодня российское общество в связи с геополитическими потрясениями переживает трансформации и смотрит на своих соотечественников за рубежом не как на объект защиты, а как на людей, которым очень повезло. Чем заканчиваются разговоры о якобы защите соотечественников там, где им ничего не грозит, россияне уже знают. Армянство тоже получило достаточно болезненных уроков в жажде "спасать" не требующих спасения армян, однако делать правильные выводы - это не конек армянской стороны.

Вспомнилось обращение к Владимиру Путину во время 44-дневной войны предыдущего главы "Русской общины". Это было послание, полное чисто армянских приемов, призванных выдавливать слезы и праведный гнев единоверцев рассказами об умирающих в бомбоубежище парализованных русских бабушках, которых злые азербайджанцы оставили без медпомощи, и так далее. "Многоуважаемый Владимир Владимирович, не дайте Азербайджану и Турции совершить свое черное дело - завершить геноцид, истребить нас, христиан Карабаха", - рыдала товарищ Сомова.

Сегодня используется та же методика, бьющая на жалость. Армянский агитпроп пытается организовать "спасение" россиян, якобы замученных несуществующей блокадой. Но самое интересное в распространяемых сообщениях не слова, а цифры. Что это за такая "Русская община Карабаха" и откуда в этом регионе после 30 лет националистической вакханалии и войны, тысячи лиц русской национальности? Да, до начала конфликта там проживали 2 тысячи русских, но во время и после Первой карабахской войны практически все они были изгнаны армянами либо бежали сами. Согласно переписи 2005 года, русских в Карабахском регионе был всего 171 человек. И хотя к 2015 году этот показатель подпрыгнул до 238, согласитесь, это не тысячи.

Подчеркнем - это сведения из источников, к которым у армян не может быть никаких претензий, в частности, из любимой ими Википедии.

И потому очень удивляет, что "Русская община "Нагорного Карабаха"" вдруг набрала откуда-то в 2021 году более 2500 человек, а теперь разрослась аж до более четырех тысяч. Откуда взялось столько лиц русской национальности в регионе, откуда бегут даже сами армяне? Причем, в информационных материалах подчеркивается, что это именно русские, а не просто граждане России или имеющие в роду славян армяне, которыми агитпроп обычно подтасовывает показатели. Похоже, что русская община Карабахского региона, как и армянская, за пару лет пережила волшебный демографический взрыв. Ведь и армян вдруг стало 120 тысяч, хотя в последние предвоенные годы там едва насчитывалось от силы 40 тысяч человек, да и те стремились любыми способами выехать. А после войны этот показатель сократился вдвое.

Игра с цифрами - это одно из любимых занятий армянского агитпропа. Обращаются с ними армяне очень легко и без оглядки на возможность оказаться в дурацком положении. Например, если посмотреть якобы доконфликтную статистику, то армян в НКАО было, оказывается, аж 150 тысяч. Несмотря на то, что больше половины из них это были так называемые мертвые души - путем махинаций не снятые с прописки покойники и армяне, прописанные в Карабахе, но постоянно проживающие в других городах Азербайджана.

Те же самые махинации проделываются с численностью "Русской общины" в Карабахе. Вот что сболтнул в интервью армянским СМИ в начале прошлого года глава этой так называемой общины Александр Бордов. "Да, действительно, русских в Карабахе всего чуть более 1,5 тысяч, но, как показывает перерегистрация членов общины, вместе с полукровками, обоснованно причисляющими себя к славянам, их число превышает 4 тысячи"... Позвольте, как это - причисляющих себя к славянам? Можно причислять себя к какой-то конфессии в зависимости от веления души, но национальность это совсем другое. Ты либо русский, либо нет. Да и сам Бордов, видимо, назвался славянином лишь по "зову сердца", потому что у армян, как известно, национальность определяется по матери. Еще умиляет, что он, оказывается, коренной карабахец. Как славянин оказался коренным карабхцем? Очень просто - двести лет назад его прапрапрапрадед в составе российской оккупационной армии "освобождал Карабах". Так здесь оказались предки его отца, заселившие затем на азербайджанские земли предков его матери. И получился "коренной карабахец" Бордов, в некотором роде обоснованно причисляющий себя к славянам.

Для того, чтобы не было домыслов, подчеркнем, что мы не имеем ничего против национальности матери Бордова. Во всех других вопросах не играет никакой роли, кто по национальности он, его родные и его предки. В Азербайджане живут представители десятков народов и никто никогда не спрашивает ни у кого о национальности родителей. В нашей стране это считается даже плохим тоном. Но когда речь заходит об этнической общине, вопрос напрашивается сам собой. Это ведь не община россиян, а именно русская община, в которой самих русских полтора человека. Девяносто процентов из этих сфабрикованных пяти тысяч - этнические армяне, имеющие российское гражданство. Вот так и надо говорить - община граждан России, а не пытаться играть на национальных чувствах.

Вот такая она, "Русская община "Нагорного Карабаха"". Это люди, в результате последствий армянской агрессии начала 90-х оказавшиеся на непризнанной миром территории, и их потомки, которым не удалось уехать или просто было некуда бежать. Важно учесть, что славянское население Карабаха катастрофически сократилось в результате не Второй, а Первой карабахской войны, и бежали тамошние русские не от азербайджанцев, а от армян.

Приведем пример. В селе Гёйарх Тертерского района жили молокане, осевшие в Азербайджане полтора века назад. Жили спокойно, в согласии с соседями-азербайджанцами. В 1933 году молоканское село было захвачено армянами, а жители изгнаны. Причем, местные армяне не давали молоканам покоя и в советское время, конфликтовали, пытались лишать воды. И люди начали покидать село, когда только пошли разговоры о войне. Знали, что их ждет. От расправы молокан Гёйарха спасли азербайджанские солдаты. Сегодня от молоканского села, как и от всех других побывавших под армянской оккупацией населенных пунктов Азербайджана, остались одни руины. После 44-дневной войны многие семьи гёйархцев, проживающих сегодня в России, заявили о желании вернуться на родину.

Смешно и апеллирование армянской стороны к христианскому фактору. В период оккупации чуть ли не ежегодно сепаратисты заявляли о планах по возведению в Ханкенди русской церкви. Устраивали торжества, презентации, приглашали духовенство из Москвы. В 2009 году в Ханкенди состоялась торжественная закладка первого камня в фундамент православного храма Покрова Божьей Матери и воздвижения креста. В ноябре 2009 года "Русская община "Нагорного Карабаха"" получила под это в безвозмездное пользование территорию размером 6110 кв. метров. Для участия в церемонии начала воздвижения храма в Нагорный Карабах прибыла делегация из России, выразившая признательность "властям" региона за решение построить церковь для "Русской общины". Однако храм так и не появился - чего и следовало ожидать. Только после 44-дневной войны на территории, временно контролируемой РМК, при содействии тогдашнего командующего Мурадова была построена небольшая церквушка. Что-то вроде полковой церкви для расквартированных там миротворцев. Агитпропом этот факт, конечно же, был подан как демонстрация не существующей беспримерной толерантности армянского народа.

Ныне покойный епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр (Ищеин) говорил: "к сожалению, есть информация о плохом состоянии православных храмов на освобожденных территориях. Был изменен внешний и внутренний облик православного храма Иоанна Предтечи в Шуше (построен в 1894 году - ред.). За эти годы он был арменизирован. С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-григорианской церкви. Церковь Преображения Господня (построена в 1847 году - ред.) в Ходжавенде находится в ужасном состоянии, хотя в советское время это был красивый храм. Сейчас там только четыре стены, заросшие бурьяном и деревьями".

Так как никакой реакции России на крокодильи слезы "соотечественников" не последовало, проект "Русская община "Нагорного Карабаха"" будет снова убран в шкаф, до следующего раза. Можно обмануть темные массы, но в Кремле прекрасно знают, что к чему. По Лачинской дороге мимо палаток протестующих азербайджанских активистов ежедневно беспрепятственно проезжают десятки машин снабжения РМК и кареты скорой помощи в сопровождении Красного Креста. Никто не мешает руководству так называемой общины организовать вывоз тех тяжелобольных, о которых оно кричит.

Тем временем, акция на Лачинской дороге продолжается. Никакие провокации, никакие парламенты и международные организации не способны ее остановить. И тем более, это не под силу незаконно проживающим на азербайджанских землях по паспортам других государств лицам, пусть даже "обоснованно причисляющим себя к славянам".