Накануне стало известно, что показ провокационного фильма под названием "Мистическая страна - Аран" в Москве был отменен. Армянская сторона утверждает, что по техническим причинам, но из других источников становится понятно, что демонстрация этой поделки агитпропа была пресечена. Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев обратился в Департамент культуры правительства Москвы, призвав отказаться от показа фильма, предупредив, что "в противном случае будет направлено обращение в министерство иностранных дел России и соответствующие государственные органы".

Вероятнее всего, к широкому показу в том или ином кинотеатре российской столицы фильм допущен не будет. Армянская община может потешить свое самолюбие, купив время для показа в каком-нибудь клубе, частном заведении или где-то еще и побалдеть в узком кругу. Ненависть и ксенофобия благодаря больной идеологии настолько уже поработали над сознанием армянского народа, что одним фильмом больше, одним меньше - хуже уже некуда.

Показ должен был состояться 26 января в кинотеатре "Победа". Вероятно, и кинотеатр был выбран армянской стороной не случайно, чтобы звучало, понимаете ли, символично - победа...

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О чем фильм - не имеет особого значения. Скажем лишь, что говорится в нем о якобы извечном стремлении армян Карабаха быть с Россией. А под Араном подразумеваются оккупированные территории Азербайджана. Правда, прекрасно известно, что Аран - это историческое название географической местности, расположенной в Кура-араксинской низменности и никакого отношения ни к нагорному, ни к предгорному Карабаху не имеющей. Но это, конечно, мелочи, на которых армянский агитпроп не привык заморачиваться.

К слову, армянская провокация была пресечена в эти дни и в Казахстане. Там после обращения дипмиссии Азербайджана был отменен показ антитурецкого фильма "Западная Армения, потерянная родина".

Когда армянские СМИ только порадовали новостью о готовящейся в Москве провокации, Day.Az отреагировал на это вполне адекватно и аргументированно, указав армянскому агитпропу на нечистоплотность попыток использовать "русский фактор" в карабахском вопросе. Не сумев добиться взаимности от Москвы на политическом и дипломатическом фронте, Ереван решил расчехлить свое любимое оружие, которое активно использовал на первых порах конфликта. Речь о религиозном факторе, пресловутом христианском единстве и призывах встать единым фронтом против "бусурман" в лице Азербайджана. Для проведения слезливой агитации в этом направлении используются агитаторы русской национальности, выскабливается откуда-то "русская община Карабаха", предпринимаются другие вызывающие до неприличия шаги.

Так вот, наша адекватная критика вызвала совершенно неуправляемую истерику в армянских СМИ, которые приложили титанические усилия для того, чтобы опровергнуть написанное и доказать, что Россия для Армении мать родная, а Азербайджан... сам такой. И это при том, что в Армении имеет место воинствующая русофобия, а российские власти там отождествляют с силами зла.

Наших оппонентов очень обидела правда о переделке русской церкви в оккупированной Шуше в армянскую. Хотя фальсификаторы продолжают настаивать на своем, им прекрасно известно, что дело это безнадежное. Есть архивные фото, которые сфальсифицировать невозможно. Что стало с неармянскими храмами, оставшимися на территориях Азербайджана и Грузии, слепленных под Армению сто лет назад, сегодня сказать уже невозможно. Но Шуша еще не так давно была неармянским городом и об устройстве жизни его населения есть много живых свидетельств. Не нужно выкладывать схемы и картинки, пытаться обвинять мусульман в незнании того, как, дескать, должна выглядеть русская церковь. Это все ерунда.

А вот что не ерунда, так это реальная участь храмов, оставшихся в оккупированной армянами Шуше. В том числе ставшего причиной армянской истерики храма Святого Иоанна Крестителя. Если армяне пытались присвоить даже шушинскую мечеть "Мамайи" (!), то перестроить купол русской церкви в армянский шпиль им, как говорится, сам бог велел.

Также отметим, что перестройка и присвоение русской церкви прошли безо всякой оглядки на мнение РПЦ по этому поводу. Армянская сторона не поставила в известность Бакинскую и Прикаспийскую Епархию Русской православной церкви, в ведении которой находится и Русская церковь Нагорного Карабаха, о намерении вмешаться в облик храма. Об этом заявил недавно на мероприятии в Баку пресс-секретарь епархии, протоиерей Константин Поминов.

Не будем повторяться, а отошлем наших армянских и российских читателей к материалу, в котором обо всем этом доходчиво говорится.

Отметим, что сильно обидевшая армянскую сторону публикация в Day.Az последовала в ответ на статью давней труженицы агитпропа Валерии Олюниной, в которой она, информируя о показе фильма в "Победе", делала странные реверансы в адрес Москвы от лица всея армянства. В Армении, по-видимому, считают, что такая агитация более эффективна, так как своей, русской, россияне поверят быстрее, чем Погосу или Мартиросу.

Правда?

Послушаем в этой связи мнение россиянина. Эксперт по международным конфликтам, известный в России журналист-расследователь Евгений Михайлов сказал нам следующее:

"Если честно, читать эти публикации армянского агитпропа достаточно сложно в силу определенных несовпадений реальной истории с армянской. Вот и в нашем случае совершенно очевидно, что автор сделал публикацию с определенным намерением подлизаться к российской власти.

Очевидно, что Ереван и сепаратисты Карабаха потеряли свою убедительность для мирового сообщества и теряют семимильными шагами дружеские отношения с Россией. Втягивание в любой вопрос между Баку и Ереваном России - это излюбленная тактика политиков Армении. Несмотря на то, что они продолжают негативно высказываться в сторону Москвы, они надеются, что она будет благосклонно относиться к их провокациям.

Особенно ущербно смотрится притягивание за уши православного вопроса. Дескать, мы братья по вере и нас многое связывает. Большой вопрос в том, а православная ли вера у армян? Долгие годы все так и думали и ложились костьми за братский народ Армении, однако в последнее время, опираясь на историю, многие задаются вопросом, а не использовали ли армяне русских в вопросе о православном братстве? Игра на том, что, дескать, христиан обижают, должна быть оставлена в прошлом. Сам российский патриарх Кирилл говорил о том, что в Османской империи христиан не обижали и даже больше - именно мусульмане хранят ключи от Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

Так что в данном случае эта публикация всего лишь очередной агитпроповский вброс Еревана в попытке сохранить благосклонность Москвы".

В заключение хотелось бы указать нашим обиженным оппонентам еще на один момент, в котором они, мягко говоря, не правы. Азербайджанцы очень хорошо осведомлены о том, как выглядит православная церковь. В Баку действует несколько русских церквей и ни одну из них мусульманское население не обходит стороной. Толерантная во всех отношениях среда, порожденная и политикой государства, и менталитетом азербайджанского народа, - это то, чего Армении не купить даже за все деньги ее диаспоры.

Зульфугар Ибрагимов