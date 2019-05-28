Освобождение оккупированных Арменией территорий мирным либо военным путем - это всего лишь вопрос времени. Это неизбежный финал растянувшегося на десятилетия карабахского конфликта. И оккупанты знают об этом не хуже нас.

Мы обязательно вернемся на эти земли. Вопрос только в том, в каком состоянии мы их найдем.

Эта небольшая русская церковь, носившая раньше имя Святого Иоанна Крестителя, находится в Шуше, оккупированной в 1992 году вооруженными подразделениями Армении. Сегодня храм провозглашен армянским и называется "Ханач жам".

Армянским фальсификаторам не впервой присваивать чужое духовное наследие. Сотни албанских церквей на территории нынешней Армении и оккупированного Карабаха успешно переделаны под армянские и служат сегодня "доказательством" принадлежности этих территорий армянству. Но если о прежней истории албанских храмов оккупанты от армянской церкви не считают нужным даже упоминать, то с русской православной церковью немного сложнее, тут приходится считаться с фактором России.

Но армянский агитпроп всегда найдет выход. В публикациях, касающихся этого храма, армянская сторона скромно и почти неслышно намекает на неармянскую историю храма, однако сразу после этого указывает, что церковь была построена в 1847 году, то есть после захвата Карабахского ханства Россией, на месте армянской деревянной церкви XVIII века под названием "Карабахцоц". Более того, на каменные стены современного храма каким-то волшебным образом переместились "некоторые надписи от прошлой, деревянной церкви". Как это могло произойти? Не иначе, как вмешался "промысел божий" в лице армянского агитпропа.

На старых фото Шуши хорошо видна эта церковь с куполом и колокольней. Как известно, купола не входят в армянскую традицию, в связи с чем после армянизации храма купол был заменен на остроконечный "отросток". О причинах такой подмены, конечно же, нигде не говорится - ее как бы будто бы и не было.

Об этой русской церкви Шуши на прошлой неделе говорилось на встрече правления Общественного Объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" с руководителями религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Во встрече участвовали руководители Бакинской и Прикаспийской епархии Русской Православной Церкви, Бакинской религиозной общины горских евреев, религиозной структуры "Апостольская префектура католической церкви в Азербайджанской Республике", Бакинской религиозной общины европейских евреев и Албано-удинской христианской религиозной общины.

Председатель правления общины Турал Гянджалиев рассказал участникам об участи божьих храмов, оставшихся в оккупированной армянами Шуше. В том числе храма Святого Иоанна Крестителя.

Примечательно, что даже шушинскую мечеть "Мамайи" в Шуше оккупанты пытаются использовать под армянскую церковь.

В ходе встречи выяснилось, что армянская сторона не поставила в известность Бакинскую и Прикаспийскую Епархию Русской православной церкви, в ведении которой находится и Русская церковь Нагорного Карабаха, о намерении вмешаться в облик храма. Об этом заявил пресс-секретарь епархии, протоиерей Константин Поминов.

Отметим, что церковь Святого Иоанна Крестителя была одной из двух русских церквей в Карабахе. На месте другой церкви в советские годы был построен дом культуры. А уцелевший храм использовался как часть местного санатория и назывался местными жителями "водная галерея". Название связано с тем, что лечебная минеральная вода доставлялась по трудам именно к этому зданию и использовалась в рекреационных целях.

Как рассказал Day.Az шушинец, журналист Керим Керимли, в советские времена местные жители не знали, как называется церковь, но всем было известно, что это русская церковь. Жители города так о ней и отзывались - "рус килсеси". Храм находился на территории санатория "Шуша" за забором. Внутрь церкви тянулись трубы с целебной минеральной водой из источников Туршсу и Истису. Воспользоваться лечебной водой могли и отдыхающие в санатории, и местные жители, которые приходили со своими емкостями и брали воду домой. К сожалению, после оккупации армянские террористы присвоили храм, изменив его форму и содержание, сказал шушинец.

То есть даже не будучи местом отправления религиозных обрядов, это сооружение служило богоугодному дело. Разве может быть что-то более угодное небесам, чем исцеление болящих?

Как сказал в беседе с нами директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов, очень хорошо, что в Баку с участием глав конфессий была актуализирована тема фальсификации армянскими оккупантами памятников истории и духовной культуры, оставшихся на оккупированных территориях Азербайджана. В этот раз речь идет о русской православной церкви Шуши, которая была переделана оккупантами под армянскую без уведомления и разрешения местной епархии РПЦ. Подобный факт выходит за все мыслимые рамки приличий и законности, считает азербайджанский историк.

"Кстати, представитель епархии сообщил на встрече с правлением азербайджанской общины Карабаха, что недавно они обратились к Эчмиадзину с предложением превратить недействующую армянскую церковь, расположенную в центре Баку, в русскую, чтобы храм мог стать действующим и служить верующим. На это предложение из Эчмиадзина пришел резкий отказ.

То есть складывается интересная ситуация. Эчмиадзин вытворяет что вздумается с православными храмами на оккупированных территориях Азербайджана. Подчеркну - речь о русских церквях, храмах стратегического союзника Армении. При этом армянская церковь игнорирует полностью любые формы такого понятия, как уважение и взаимопонимание между церквями.

Данный факт показывает, что армянский национализм не знает границ, а фальсификация истории является для армян важнейшим инструментом достижения стратегических целей. Там, где армянское население становится большинством и приходит к власти, тотально уничтожаются все памятники культуры, духовности, истории, принадлежащие другим народам. Это мы можем видеть на примере азербайджанского города Шуша и других находящихся в настоящее время под армянской оккупацией территорий Азербайджана. Совершенно игнорируя истину, сфальсифицированные источники используются армянской стороной для того, чтобы на основе этих исторических фантазий искажать историю других регионов и уничтожать их наследие. А отсутствие всяческих границ у националистов говорит о том, что их основная цель - присвоить все, что находится на занятых ими незаконно территориях", - сказал Ризван Гусейнов.

Зульфугар Ибрагимов