Русская община Азербайджана призвала Россию содействовать скорейшему выводу армянских НВФ из Карабаха

Русская община Азербайджана выступила с заявлением по ситуации в Карабахском регионе страны.

"Утром 26 марта незаконные армянские вооруженные формирования, предприняли очередную попытку совершить диверсию против подразделений Азербайджанской Армии, которая была успешно предотвращена. С целью предотвращения подобных инцидентов в будущем, Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проводит работы по передислокации и укрепляет свои позиции. В ходе последних событий, село Фаррух, находящееся на исторических землях, Азербайджана, перешло под контроль вооруженных сил страны", - говорится в заявлении общины, передает Day.Az.

В заявлении отмечается: "Мы - этнически русское население Азербайджана, как и весь азербайджанский народ, выражаем полную поддержку позиции и действиям Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, направленных на углубление социального и экономического развития, укрепление обороноспособности страны, на сохранение межнационального мира и общественно-политической стабильности нашего государства".

"В период 44-дневной Отечественной войны граждане Азербайджана разных национальностей, в том числе и русские, отправились на фронт, и сплотившись в единый "железный кулак", разгромили врага. В дни тяжёлых боёв Русская община Азербайджана делала всё возможное чтобы пробить информационную блокаду и донести правду о событиях в регионе. Были отправлены на фронт сотни посылок воинам, организованы митинг, автопробег по улицам столицы, в котором были задействованы около 30 машин с флагами Азербайджана, России и Турции, что символизировало общее стремление к Победе и Миру", - подчеркивается в заявлении.

Русская община отмечает, что трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года лидеров Азербайджана, Армении и России ознаменовало конец войне. "Азербайджан практически сразу приступил к проведению восстановительных работ на освобождённых территориях, призывая Армению подписать мирный договор и работать совместно над разблокированием транспортных коммуникаций в регионе. Россия активно поддерживает инициативы и действия Баку", - подчеркивает организации.

При этом Русская община отмечает, что есть нерешенные вопросы, которые влекут за собой серьёзные последствия и угрозу для всего региона. "В соответствии с 4-м пунктом трёхстороннего заявления, стороны условились, что миротворческий контингент Российской Федерации развертывается в регионе параллельно с выводом армянских вооруженных формирований с признанных международным сообществом территорий Азербайджана. К сожалению, до сих пор, этот пункт не был выполнен. Присутствие армянских незаконных вооружённых формирований (НВФ) на территории Азербайджана оказывает негативное влияние на ситуацию в регионе и является серьёзным препятствием на пути к установлению долгосрочного мира. Своей преступной деятельностью, эти самые формирования обстрелами территории Азербайджана не один раз подставляли российских миротворцев, что приводило к возникновению разногласий между Баку и Москвой", - указывается в заявлении.

Организация подчеркивает, что в декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном от 22 февраля 2022 года, было еще раз подчёркнуто, что два государства "строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран". В этой же декларации также было отмечено, что "Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своих территориях деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой Стороны".

"Русская община Азербайджана призывает Россию объективно оценить ситуацию и действия Баку, и поспособствовать скорейшему выводу армянских незаконных вооружённых формирований с Азербайджанской территории. Только это поможет становлению мира в регионе, скорейшему разблокированию транспортных коммуникации и налаживанию связей между двумя народами", - отмечает организация.

При этом она указывает, что 27 марта 2022 года, в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24" депутат Госдумы Михаил Делягин от Партии "Справедливая Россия", призвал "наказать Азербайджан за действия в Нагорном Карабахе" бомбежками нефтяной отрасли.

"Русская Община решительно осуждает такие неумные заявления со стороны депутата Государственной Думы, которые носят провокационный характер и никак не идут на пользу развитию двусторонних отношений и призывает партию "Справедливая Россия" решительно осудить действия депутата Делягина", - подчеркивается в заявлении.

Организация также считает, что в текущей ситуации также важно исключить из использования название "Нагорный Карабах" и несуществующих с правовой точки зрения топонимов в официальных документах и в СМИ Российской Федерации. "В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием "Нагорный Карабах". В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 7 июля 2021 года, есть Восточный Зангезур вместе с Карабахской экономической зоной. Использование выражения "Нагорный Карабах" является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией. Русская община Азербайджана уверена, что добрососедство, высокая духовность, взаимное уважение - это основа крепкого и долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Мы надеемся, что руководство Российской Федерации примет все меры для содействия выполнению всех пунктов в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года", - подчеркивается в заявлении.