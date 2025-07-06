Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что воздушная тревога объявлялась в ряде районов Израиля "в соответствии с протоколом".