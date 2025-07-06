https://news.day.az/world/1765779.html Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена. Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба. "Перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что воздушная тревога объявлялась в ряде районов Израиля "в соответствии с протоколом".
Армия Израиля перехватила запущенную из Йемена ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) перехватила ракету, выпущенную из Йемена.
Как передает Day.Az, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"Перехвачена ракета, запущенная из Йемена", - говорится в заявлении.
В пресс-службе отметили, что воздушная тревога объявлялась в ряде районов Израиля "в соответствии с протоколом".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре