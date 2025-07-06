Маск объяснил, почему поменял мнение о Трампе

Миллиардер Илон Маск заявил в соцсети X после вопроса одного из пользователей, что поменял свое мнение о президенте США Дональде Трампе, передает Day.Az.

По словам бизнесмена, политика главы государства ведет к увеличению дефицита бюджета страны с $2 трлн при прошлой американской администрации до $2,5 трлн.

"Это приведет страну к банкротству", - написал Маск.

Трамп и Маск были в дружеских отношениях во время президентской кампании Трампа, но разругались после ухода миллиардера с госслужбы в конце мая. Поводом стал в том числе "большой и прекрасный" законопроект, предусматривающий налоговые льготы для граждан. Маск счел документ "отвратительной мерзостью" и заявил, что инициатива Трампа увеличит "и без того гигантский дефицит бюджета" и обременит американские семьи непосильным долгом.

По данным Bloomberg, бизнесмен решил помешать законопроекту Трампа, поскольку не смог убедить законодателей сохранить в документе важные налоговые льготы для электромобилей. Источник утверждает, что поправки к закону предусматривают отмену субсидий на электромобили в размере $7,5 тыс. к концу года. Маск отрицает, что его конфликт с президентом начался из-за этого.