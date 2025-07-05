Марш «белых кепочек» подложил свинью Карапетяну

Автор: Зульфугар Ибраоимов

Накануне в Ереване прошел обещанный оппозицией митинг-шествие в поддержку российского миллиардера Самвела Карапетяна.

Сам Карапетян кукует сейчас в следственном изоляторе и с надеждой тыкает в телефон, надеясь увидеть приятные для себя новости. Но приятных новостей нет. Никто нигде не бьется за его права, Москва реагирует вяло, а западным правозащитникам вообще наплевать. Чтобы они открыли рот, следует вложить туда круглую сумму в твердой валюте. Вон Рубик Варданян аж разорился на покупке адвокатов и правозащитников. Карапетяну стоит перенять опыт у соплеменника и вытащить кошелек, а не рассчитывать на "революционные массы".

Хотя в интересах правды, конечно, должны предупредить Самвела, что никакие траты Рубену не помогли. Чтобы потом не говорил, что его не предупредили.

Есть и другие нюансы. У Карапетяна надежд на западную поддержку практически нет, так как он арестован в "демократической" Армении. Его судьба интересует западных демагогов ничуть не больше, чем судьба Варданяна, просто на Ваврданяна есть заказ. Его судят в Азербайджане, а это все меняет.

А Карапетяну все-таки придется рассчитывать лишь на те самые "революционные массы".

В пятницу эти массы показали себя, выползя толпой на улицы с портретами Карапетяна и громкоговорителями. Шествие, как утверждают армянские и особенно российские СМИ, собравшее несколько тысяч ереванцев, протащилось по центру города и остановилось около следственного изолятора. Брать изолятор штурмом не позволила полиция. Адвокат Арам Вардеванян зачитал обращение Карапетяна, в котором тот "выразил готовность бороться за свою страну и землю и призвал народ к единению", так как "пришло время объединиться вокруг новой силы".

Судя по видео, акция прошла как-то вяло и скучно. Более того, оно не производила впечатления проявления массового народного недовольства. Вспомнились демонстрации советских времен, когда из красных уголков доставались запыленные флажки, транспаранты и бумажные цветы, и скучные люди без энтузиазма несли все это, потому что надо. Вчерашнее унылое шествие в Ереване напоминало такие вот демонстрации. И не случайно.

Половина участников акции в одинаковых белых футболках и кепках с характерными надписями. Кто-то верит, что все эти люди отоварились в одном магазине и совершенно случайно встретились на митинге против Пашиняна? Никакой стихийной акцией и не пахнет, как не пахнет и массовой поддержкой народом реваншистов. Священники и белые кепочки - вот ударная группа Самвела Карапетяна. Это его фан-клуб, не более.

Интересно, кто организовывал это реваншистское сборище? Кто бы он ни было, он подложил Карапетяну свинью, доказав лишний раз, что реваншистам нечего противопоставить властям кроме шествия "белых кепочек".