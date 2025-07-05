https://news.day.az/unusual/1765748.html С борта МКС "поймали спрайт" над территорией Мексики - ФОТО Астронавт космического агентства США НАСА Николь Айерс опубликовала в соцсети X фотографию редкого атмосферного явления, передает Day.Az. "Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт", - написала она. По словам Айерс, такие явления вызывает "интенсивная электрическая активность в грозах".
С борта МКС "поймали спрайт" над территорией Мексики - ФОТО
Астронавт космического агентства США НАСА Николь Айерс опубликовала в соцсети X фотографию редкого атмосферного явления, передает Day.Az.
"Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт", - написала она.
По словам Айерс, такие явления вызывает "интенсивная электрическая активность в грозах". А фотографии спрайтов помогают ученым понять природу этого явления.
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