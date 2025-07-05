С борта МКС "поймали спрайт" над территорией Мексики

Астронавт космического агентства США НАСА Николь Айерс опубликовала в соцсети X фотографию редкого атмосферного явления, передает Day.Az.

"Просто ух ты! Когда мы сегодня утром пролетали над Мексикой и США я поймала этот спрайт", - написала она.

По словам Айерс, такие явления вызывает "интенсивная электрическая активность в грозах". А фотографии спрайтов помогают ученым понять природу этого явления.