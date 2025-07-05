https://news.day.az/society/1765726.html Военные Казахстана прибыли в Азербайджан на учения «Тарлан - 2025» Для участия в совместных лётно-тактических учениях "Тарлан - 2025", проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в нашу страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан. Как сообщили Day.Az в Минобороны, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.
Военные Казахстана прибыли в Азербайджан на учения «Тарлан - 2025»
Для участия в совместных лётно-тактических учениях "Тарлан - 2025", проводимых между Военно-воздушными силами Азербайджана и Казахстана, в нашу страну прибыли военнослужащие из Республики Казахстан.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, в Н-ской воинской части ВВС Азербайджана состоялась церемония встречи военнослужащих.
Отметим, что учения, запланированные на период с 8 по 10 июля, направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих в сфере использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также на взаимный обмен опытом.
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