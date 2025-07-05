Президент Турции высказался о снятии Западом санкций с Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что решение США и Европы об отмене санкций в отношении Сирии ускорит ее экономическое восстановление и развитие.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем, что после решения США и Европы о снятии санкций сирийское правительство быстрее пойдет по пути развития. Процесс восстановления двусторонних отношений между Турцией и Сирией также идет быстрыми темпами. Мы развиваем сотрудничество с нашим соседом во всех областях. Мы верим, что стабильная, мирная и сильная Сирия окажется полезна для ее соседей и будет поддерживать мир и безопасность своих соседей", - сказал турецкий лидер журналистам своего пула по возвращении с саммита Организации экономического сотрудничества в Ханкенди.

По его словам, Турция поддерживает все усилия, которые способствуют "процветанию Сирии и укреплению в ней мира и спокойствия".

"Так же, как мы поддерживали сирийский народ с первого дня гражданской войны в Сирии, которая теперь уже позади, мы будем поддерживать его в процессе восстановления страны и единства. Территориальная целостность Сирии очень важна для нас", - отметил Эрдоган.

Кроме того, он сообщил о возможности создания зон свободной торговли с арабской республикой.

"Мы можем реализовать такие модели, как зоны свободной торговли, логистические базы и приграничные рынки на севере Сирии. При этом мы четко обозначили наши красные линии: мы не примем план, который узаконит террористические организации. Мы всячески поддерживаем полную нейтрализацию терроризма на территории Сирии, роспуск всех вооруженных формирований и господство только сирийской армии на всей сирийской территории. Постоянный мир и стабильность в Сирии также в наших интересах. Те, кто попытаются нарушить это, столкнутся с тем, что Турция будет против них", - заявил Эрдоган.