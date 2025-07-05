В Атлантическом океане бушует "Шанталь"

Тропический шторм, получивший название "Шанталь", сформировался в Атлантическом океане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с. Он движется на север со скоростью 4 км/ч.

Штормовых предупреждений в связи со стихией не объявлялось.