https://news.day.az/world/1765732.html В Атлантическом океане бушует "Шанталь" Тропический шторм, получивший название "Шанталь", сформировался в Атлантическом океане. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с. Он движется на север со скоростью 4 км/ч.
В Атлантическом океане бушует "Шанталь"
Тропический шторм, получивший название "Шанталь", сформировался в Атлантическом океане.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
По его данным, скорость порывов ветра в пределах шторма составляет 18 м/с. Он движется на север со скоростью 4 км/ч.
Штормовых предупреждений в связи со стихией не объявлялось.
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