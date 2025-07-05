https://news.day.az/world/1765762.html Колесо от грузовика протаранило АЗС в Китае - ВИДЕО На одной из автозаправочных станций в Китае произошёл опасный инцидент, который мог обернуться трагедией. Шина грузовика врезалась в АЗС. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Внезапно оторвавшееся колесо от проезжавшего грузовика вылетело на полной скорости и врезалось прямо в павильон АЗС.
Колесо от грузовика протаранило АЗС в Китае - ВИДЕО
На одной из автозаправочных станций в Китае произошёл опасный инцидент, который мог обернуться трагедией. Шина грузовика врезалась в АЗС.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Внезапно оторвавшееся колесо от проезжавшего грузовика вылетело на полной скорости и врезалось прямо в павильон АЗС. На кадрах с камеры наблюдения видно, как шина буквально влетает на территорию заправки.
Сотрудники автозаправки лишь чудом не пострадали.
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