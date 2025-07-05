Колесо от грузовика протаранило АЗС в Китае

На одной из автозаправочных станций в Китае произошёл опасный инцидент, который мог обернуться трагедией. Шина грузовика врезалась в АЗС.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Внезапно оторвавшееся колесо от проезжавшего грузовика вылетело на полной скорости и врезалось прямо в павильон АЗС. На кадрах с камеры наблюдения видно, как шина буквально влетает на территорию заправки.

Сотрудники автозаправки лишь чудом не пострадали.