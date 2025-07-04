https://news.day.az/politics/1765574.html Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан 4 июля завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан
4 июля завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
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