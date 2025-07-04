Завершился визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан

4 июля завершился визит Премьер-министра Исламской Республики Пакистан Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджанскую Республику.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Физулинском международном аэропорту в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа провожали министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев и специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.