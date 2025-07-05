Глава Ryanair раскритиковал фон дер Ляйен

Исполнительный директор крупнейшего европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири выступил с резкой критикой в адрес председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав её "никчёмным политиком" и потребовав отставки. Причиной столь жёсткой реакции стала неспособность Еврокомиссии эффективно решить проблему с забастовкой французских авиадиспетчеров, которая привела к массовой отмене рейсов по всей Европе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

"400 рейсов было отменено из-за забастовки, из них 360, или 90%, могли бы состояться, если бы Еврокомиссия обеспечила возможность беспосадочных перелетов через воздушное пространство Франции, как делают Испания, Италия или Греция в ходе забастовок диспетчеров", - заявил О'Лири

Глава Ryanair не стеснялся в выражениях, характеризуя работу фон дер Ляйен: "Фон дер Ляйен - никчёмный политик. Она предпочитает сидеть в своём офисе, читая проповеди про Палестину, торговое соглашение с США или о чём-то ещё. Всё что угодно вместо того, чтобы предпринять конкретные действия и защитить авиарейсы отпускников".

О'Лири, известный своими прямолинейными высказываниями, призвал главу Еврокомиссии "уйти в отставку, если она не способна навести порядок в системе европейского воздушного транспорта". Он потребовал от Еврокомиссии выполнить свои прямые обязанности европейского регулятора и "защитить единый авиарынок ЕС", который оказался парализован действиями "французских диспетчеров, решивших отдохнуть".

"Это невообразимо, что сегодня я отменяю рейсы из Ирландии в Италию, из Германии в Испанию, из Польши в Португалию", - подчеркнул руководитель авиакомпании, указывая на абсурдность ситуации, когда забастовка в одной стране парализует авиасообщение по всему континенту.

Примечательно, что критика в адрес главы Еврокомиссии прозвучала всего за пять дней до голосования в Европарламенте по вотуму недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Напомним, что против неё выдвинуты серьёзные обвинения в коррупции и злоупотреблении служебным положением при закупках вакцин от COVID-19.

Забастовка авиадиспетчеров во Франции 4-5 июля уже привела к отмене свыше 2 000 авиарейсов по всей Европе. Ущерб оказался особенно значительным, поскольку на конец первой недели июля приходится один из сезонных пиков отпускного сезона в Европе, когда миллионы граждан планируют свои поездки.