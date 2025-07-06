https://news.day.az/world/1765777.html Самолёт потерпел крушение в Австрии - есть погибшие В Австрии потерпел крушение легкомоторный самолёт, погибли четыре человека. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Kronen Zeitung, ссылаясь на пожарных. "Небольшой самолёт потерпел крушение в районе Вальд-Кёнигсляйтен.
Самолёт потерпел крушение в Австрии - есть погибшие
В Австрии потерпел крушение легкомоторный самолёт, погибли четыре человека.
Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Kronen Zeitung, ссылаясь на пожарных.
"Небольшой самолёт потерпел крушение в районе Вальд-Кёнигсляйтен. У четырёх человек, которые были на борту, трёх мужчин и одной женщины, не было шансов выжить", - говорится в заявлении.
ЧП произошло днём 5 июля. Предположительно, погибшие - граждане Германии.
Причина крушения самолёта неизвестна.
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