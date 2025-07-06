Самолёт потерпел крушение в Австрии

В Австрии потерпел крушение легкомоторный самолёт, погибли четыре человека.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Kronen Zeitung, ссылаясь на пожарных.

"Небольшой самолёт потерпел крушение в районе Вальд-Кёнигсляйтен. У четырёх человек, которые были на борту, трёх мужчин и одной женщины, не было шансов выжить", - говорится в заявлении.

ЧП произошло днём 5 июля. Предположительно, погибшие - граждане Германии.

Причина крушения самолёта неизвестна.