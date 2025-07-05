https://news.day.az/society/1765743.html В Лачине изъяты крупная партия конопли и оружие - ФОТО В ходе операции, проведенной сотрудниками Лачинского РОП в поселке Тахта Корпю Агджабединского района, был задержан Шихали Исмаилов, организовавший незаконное выращивание наркосодержащих растений. Как сообщает Day.Az, во время обыска во дворе его дома было обнаружено около 300 кустов конопли.
В Лачине изъяты крупная партия конопли и оружие - ФОТО
В ходе операции, проведенной сотрудниками Лачинского РОП в поселке Тахта Корпю Агджабединского района, был задержан Шихали Исмаилов, организовавший незаконное выращивание наркосодержащих растений.
Как сообщает Day.Az, во время обыска во дворе его дома было обнаружено около 300 кустов конопли. В постройках во дворе также была обнаружена конопля, подвешенная для сушки, а также смола гашиша, марихуана и семена конопли.
Кроме того, обнаружены 1 автомат, 1 винтовка, 2 пистолета, 8 магазинов к ним и 400 патронов.
По факту возбуждено уголовное дело.
В отношении Ш. Исмаилова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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