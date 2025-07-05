В Лачине изъяты крупная партия конопли и оружие

В ходе операции, проведенной сотрудниками Лачинского РОП в поселке Тахта Корпю Агджабединского района, был задержан Шихали Исмаилов, организовавший незаконное выращивание наркосодержащих растений.

Как сообщает Day.Az, во время обыска во дворе его дома было обнаружено около 300 кустов конопли. В постройках во дворе также была обнаружена конопля, подвешенная для сушки, а также смола гашиша, марихуана и семена конопли.

Кроме того, обнаружены 1 автомат, 1 винтовка, 2 пистолета, 8 магазинов к ним и 400 патронов.

По факту возбуждено уголовное дело.

В отношении Ш. Исмаилова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.