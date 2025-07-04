В Азербайджане устанавливаются новые требования к информагентствам

Милли Меджлис Азербайджана утвердил в первом чтении новые требования к информационным агентствам.

Как передает Day.Az, предложенный проект поправок в закон "О медиа" был вынесен на обсуждение на очередном заседании внеочередной сессии парламента 4 июля.

Согласно предлагаемой поправке в закон, информационное агентство должно иметь договор о предоставлении (получении) информации не менее чем с 20 медиа-субъектами, а также аккредитованных журналистов не менее чем в 5 зарубежных странах; само производить не менее 80 процентов от общего объема публикуемой им массовой информации ежедневно в течение 20 дней ежемесячно, придерживаться других требований, предусмотренных статьей 60.5 закона "О медиа".

Отметим, что в соответствии со статьей 60.5 закона деятельность интернет-СМИ считается постоянной, если медиа-субъект (редакция) публикует не менее 20 новостей (массовой информации) ежедневно в течение 20 дней каждого месяца.

Кроме того, если субъект печатного СМИ осуществляет деятельность без регистрации в Реестре СМИ, издание или распространение его печатной продукции самим субъектом, типографией (издателем) или распространителем запрещается.

Проект поправок был вынесен на голосование и принят в первом чтении.