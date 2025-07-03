https://news.day.az/politics/1765290.html Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане - ФОТО Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, президент COP28 Султан бен Ахмед Аль Джабер прибыл в Азербайджан 3 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.
Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ находится с визитом в Азербайджане - ФОТО
Министр промышленности и передовых технологий Объединенных Арабских Эмиратов, президент COP28 Султан бен Ахмед Аль Джабер прибыл в Азербайджан 3 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, гостя в Физулинском международном аэропорту встречал заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эльдар Сеидов.
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