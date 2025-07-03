https://news.day.az/politics/1765224.html Заместитель премьер-министра Афганистана прибыл в Физули - ФОТО Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар прибыл в Физулинский район 3 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Заместитель премьер-министра Афганистана прибыл в Физули - ФОТО
Заместитель премьер-министра Афганистана Абдул Гани Барадар прибыл в Физулинский район 3 июля для участия в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Физули гостя встретил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов.
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