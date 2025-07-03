https://news.day.az/world/1765278.html Путин и Трамп проводят телефонный разговор Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в настоящее проводят телефонный разговор. Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас идет", - сказал он.
Путин и Трамп проводят телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в настоящее проводят телефонный разговор.
Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас идет", - сказал он.
По его словам, Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.
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