Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в настоящее проводят телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас идет", - сказал он. 

По его словам, Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.