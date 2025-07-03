Путин и Трамп проводят телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и Президент США Дональд Трамп в настоящее проводят телефонный разговор.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Телефонный разговор Путина и Трампа сейчас идет", - сказал он.

По его словам, Кремль планирует провести брифинг по итогам разговора Путина и Трампа.