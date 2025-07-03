https://news.day.az/politics/1765233.html Начался визит Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан - ФОТО Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан 3 июля для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС). В честь высокого гостя в Международном аэропорту Физули был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Начался визит Мухаммада Шахбаза Шарифа в Азербайджан - ФОТО
Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммад Шахбаз Шариф прибыл в Азербайджан 3 июля для участия в 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
В честь высокого гостя в Международном аэропорту Физули был выстроен почетный караул, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Премьер-министра Пакистана Мухаммада Шахбаза Шарифа встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре