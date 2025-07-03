Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном сформированы на братстве, доверии и стратегическом партнерстве

Отношения между Азербайджаном и Узбекистаном давно вышли за пределы классических дипломатических рамок. Эти отношения уже давно сформированы на прочных основах, таких как братство, доверие и стратегическое партнерство.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Визит в эти дни Президента Шавката Мирзиёева в Баку еще раз это подтвердил. Проведенные в ходе визита встречи, подписанные документы, церемонии открытия и сделанные заявления наметили важную "дорожную карту", которая определяет не только настоящее, но и будущее азербайджано-узбекских отношений", - сказал он.

По его словам, состоявшиеся в Баку переговоры показали, что политические отношения между двумя странами построены на взаимном уважении, доверии и полной координации. Это позволяет не только повысить динамику двустороннего сотрудничества, но и выработать единый подход к региональным вопросам. Азербайджан и Узбекистан также активно поддерживают друг друга на международной арене. Регулярность политических контактов в двустороннем формате, а также наличие общих позиций по стратегическим вопросам создают стабильную основу для дальнейшего сотрудничества.

"Проведенное в Баку второе заседание Азербайджано-Узбекского Высшего межгосударственного совета показывает, что сотрудничество носит более системный и институциональный характер. Кроме того, в рамках визита были подписаны многочисленные документы, охватывающие сферы экономики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта и таможни. Эти соглашения не просто заявления о намерениях, они составляют правовую базу реальных экономических проектов. Особенностью азербайджано-узбекских отношений является то, что это сотрудничество включает в себя создание совместных промышленных зон, организацию логистических центров, расширение экспортно-импортного баланса и координацию по транспортным коридорам и уже перевело перечисленное в практическую плоскость", - сказал он.

A.Гараев отметил, что за последние годы координация между двумя странами в области энергетики и транспорта значительно усилилась. "Реализуемый по инициативе Азербайджана проект Среднего коридора становится для Узбекистана одной из основных альтернатив в выходе на европейские рынки. Баку в этом проекте не только превращается в региональный логистический хаб, но и служит мостом для интеграции стран Центральной Азии в международные рынки. В этом контексте особое значение приобретает планируемое сотрудничество в области "зеленой" энергетики. Азербайджан и Узбекистан намерены превратить потенциал солнечной и ветровой энергии в региональную экспортную систему. С этой целью предполагается проложить электрический кабель по дну Каспия и построить инфраструктуру передачи. Таким образом, обе страны будут вносить свой вклад в энергетическую безопасность Европейского союза и диверсифицировать свой экспортный портфель в сфере энергии", - сказал он.

Политолог отметил, что знаменательными событиями являются также состоявшиеся в рамках визита открытие нового здания посольства Узбекистана в Баку и закладка фундамента парка "Узбекистан".

Кроме того, по его словам, Азербайджан и Узбекистан укрепляют сотрудничество и в плане производственной и промышленной кооперации. "Уже предпринимаются конкретные шаги по созданию совместных производственных предприятий между двумя странами, созданию совместных платформ для сельскохозяйственной логистики и экспорта. Подписанные документы и проведенные переговоры показали, что в этой области существует широкий инвестиционный потенциал. В центре внимания также увеличение взаимного товарооборота. По сравнению с предыдущими годами в последнее время наблюдается значительный рост в этой сфере, что свидетельствует о более системном развитии экономических связей.

Азербайджан и Узбекистан демонстрируют совместный подход в поддержании стабильности и безопасности в регионе. Обе страны отстаивают принципы уважения суверенитета, невмешательства и конструктивного сотрудничества в международных отношениях. Эти подходы не только двусторонние, но и дают возможность проводить сбалансированную и реалистичную политику в региональных процессах. В целом визит Шавката Мирзиёева в Баку показывает, что азербайджано-узбекские отношения неуклонно развиваются. Это партнерство, основанное на принципах широкой координации и дружбы, можно считать как примером для региона, так и интеграционной моделью будущего", - сказал А.Гараев.