https://news.day.az/sport/1765062.html Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы В Каорле (Италия) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представительница сборной Азербайджана Гюнай Гурбанова вышла в финал в весовой категории до 59 кг.
Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы
В Каорле (Италия) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представительница сборной Азербайджана Гюнай Гурбанова вышла в финал в весовой категории до 59 кг.
На пути к решающему поединку Гурбанова досрочно победила соперницу из Германии Франциску Блаумайсер (10:0), украинку Марию Мизюрко (туше), а в полуфинале - белоруску Марту Гетманову со счетом 11:0.
В финале азербайджанская спортсменка сразится с представительницей Турции Севим Акбаш.
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