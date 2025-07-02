Азербайджанская спортсменка вышла в финал чемпионата Европы

В Каорле (Италия) продолжается чемпионат Европы по борьбе среди спортсменов до 20 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, представительница сборной Азербайджана Гюнай Гурбанова вышла в финал в весовой категории до 59 кг.

На пути к решающему поединку Гурбанова досрочно победила соперницу из Германии Франциску Блаумайсер (10:0), украинку Марию Мизюрко (туше), а в полуфинале - белоруску Марту Гетманову со счетом 11:0.

В финале азербайджанская спортсменка сразится с представительницей Турции Севим Акбаш.