В Тбилиси состоялась встреча сотрудников военной полиции Азербайджана и Грузии

Делегация во главе с начальником Управления военной полиции Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны Азербайджанской Республики генерал-майором Эльгюном Алиевым совершила визит в Грузию.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

В рамках визита азербайджанская делегация посетила памятник Общенациональному лидеру в парке Гейдара Алиева в Тбилиси.

Затем начальник управления встретился с начальником Департамента военной полиции Министерства обороны Грузии генерал-майором Шалвой Шенгелиа.

В ходе встречи был проведён широкий обмен мнениями по вопросам проведения совместных учений и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.

Азербайджанской делегации был представлен брифинг, посвящённый военной полиции Грузии и её основным направлениям деятельности.

После встречи был проведён осмотр вооружения и техники, а также наблюдение за учениями с боевой стрельбой, включая операции в зданиях и выполнение мероприятий по охране высокопоставленных лиц.