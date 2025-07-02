Метеорит пролетел над Швецией

Метеорит осветил небо над Швецией.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм

Жители Аландских островов стали свидетелями редкого небесного явления - падающий метеорит оказался настолько ярким, что был хорошо виден даже днем. 

Представляем вашему вниманию данное видео: