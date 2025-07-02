https://news.day.az/world/1764895.html Метеорит пролетел над Швецией - ВИДЕО Метеорит осветил небо над Швецией. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Жители Аландских островов стали свидетелями редкого небесного явления - падающий метеорит оказался настолько ярким, что был хорошо виден даже днем. Представляем вашему вниманию данное видео:
Метеорит пролетел над Швецией - ВИДЕО
Метеорит осветил небо над Швецией.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Жители Аландских островов стали свидетелями редкого небесного явления - падающий метеорит оказался настолько ярким, что был хорошо виден даже днем.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре