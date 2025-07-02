В Шуше проходит бизнес-форум ОЭС

В городе Шуша проходит бизнес-форум Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие проходит в рамках "Недели ОЭС".

Форум проходит при совместной организации министерства экономики, AZPROMO, Секретариата Организации экономического сотрудничества и Конфедерации торгово-промышленных палат ОЭС.

В рамках мероприятия будут обсуждаться возможности партнерства в сферах продовольствия, сельского хозяйства, текстиля, ИКТ, туризма, транспорта и циркулярной экономики. Также состоятся встречи в форматах "бизнес-государство" (B2G) и "бизнес-бизнес" (B2B).

Отметим, что форум является важной платформой для расширения экономических связей в регионе ОЭС.

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