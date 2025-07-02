Склад с фейерверками взорвался в Калифорнии

Мощный взрыв, в результате которого начался пожар, прогремел на складе фейерверков в округе Йоло американского штата Калифорния, объявлена эвакуация.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил офис окружного шерифа.

"На складе, где хранились фейерверки, произошел взрыв, продолжается активное горение. Мы настоятельно призываем избегать этого района, чтобы пожарные и спасатели могли в безопасности выполнять свою работу. Вокруг места происшествия создана зона эвакуации радиусом в одну милю (1,6 км - прим. ТАСС)", - говорится в публикации, размещенной на странице офиса шерифа в Facebook.

Причина случившегося пока не установлена.