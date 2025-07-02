По факту инцидента в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил старший помощник по специальным поручениям Генпрокурора Азербайджана Ильгар Сафаров на пресс-конференции по уголовному делу об убийстве азербайджанцев в России.

По его словам, азербайджанская сторона не намерена вмешиваться во внутренние дела какого-либо государства, какой-либо структуры.

"Однако если в ходе процесса в отношении одного или нескольких граждан Азербайджана проявляется жестокость и массово нарушаются их права, реагировать на это - одна из обязанностей государства.

Экспертиза выявила на телах братьев Сафаровых, убитых в Екатеринбурге, многочисленные травмы. В связи с этим в Азербайджане возбуждено уголовное дело, для чего имеются достаточные правовые основания", - добавил он.