Бразилия снова обновила рекорд по экспорту КРС

Экспорт крупного рогатого скота из Бразилии в мае зафиксировал второй лучший месячный показатель в истории сектора экспорта скота этой латиноамериканской страны, с отгрузкой более 111 тысяч голов.

Как передает Day.Az, согласно официальным данным бразильской сельскохозяйственной консалтинговой фирмой Scott Consultoria, Марокко заняло третье место среди импортировавших бразильского скота на сумму более 16 миллионов долларов.

В прошлом месяце Турция возглавила список импортеров бразильского живого скота на сумму свыше 42 миллионов долларов, за ней следует Ливан, который импортировал скот на сумму более 18 миллионов долларов. Ирак и Египет импортировали на сумму 14,5 и 11,2 миллионов долларов соответственно. Общая экспортная выручка за позапрошлый месяц составила почти 105 миллионов долларов.

По данным Scott Consultoria, экспорт живого скота из Бразилии к третьей неделе июня уже достиг более 45 тысяч голов, при этом только за третью неделю было экспортировано около 28 тысяч голов.