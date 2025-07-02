Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев посетили центр отдыха "Sea Breeze"

2 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетили центр отдыха "Sea Breeze", расположенный на берегу Каспийского моря.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ

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