В Грузии прошел второй съезд учителей азербайджаноязычных школ

При поддержке Государственного комитета по делам диаспоры в Тбилиси состоялся второй съезд учителей азербайджаноязычных школ, действующих в Грузии.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Как отмечается, в съезде приняли участие более 300 учителей.

На мероприятии обсуждались проделанная работа, достигнутые успехи и предстоящие задачи в период проведения первого съезда. Заслушан отчет организации "Маариф". Была предоставлена подробная информация о преподавании в азербайджаноязычных школах, о работе, проводимой в направлении совершенствования двуязычной системы образования и профессионального развития учителей.

На съезде выступили сотрудники Государственного комитета по работе с диаспорой, посольства Азербайджана в Грузии, комитета по науке об образовании и работе с молодежью грузинского парламента, Дома учителей Грузии, международной школы "Маариф" в Марнеули.

На мероприятии было подчеркнуто, что подобные мероприятия стимулируют образование, развитие молодежи. Было отмечено, что азербайджанское государство всегда уделяет внимание и заботу нашим соотечественникам, проживающим в Грузии. Было рассказано об истории дружественных связей между нашими народами, доведено до сведения, что отношения между двумя странами поднялись до уровня стратегического партнерства. Подчеркнута важность совместных мероприятий, проводимых в Грузии в рамках проектов комитета.

Съезд продолжился панельными заседаниями.

На первой панели была представлена информация об эффективности системы двуязычного образования в Грузии и существующих механизмах её применения. На второй панели основное внимание было уделено интеграции информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебный процесс в азербайджаноязычных школах. На третьей панели обсуждались существующие проблемы азербайджаноязычных школ, действующих в Грузии, и пути их решения.

Участники мероприятия подчеркнули, что подобные съезды вносят значительный вклад в обмен опытом между учителями и устойчивое развитие образования на азербайджанском языке.

Директор отличившийся в сфере образования и воспитания молодёжи школы №73 города Тбилиси Салман Пирмаммедов был награждён дипломом и подарком от организации "Маариф".

Отметим, что первый съезд учителей азербайджаноязычных школ, действующих в Грузии, состоялся в 2023 году.