Пользователи X сообщили о масштабном сбое в работе соцсети

Пользователи соцсети X из ряда стран сообщили о масштабном сбое в ее работе.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

По информации портала, сбой начался в районе 16:30 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступало из США - почти 16 тысяч сообщений.

Кроме того, о неполадках сообщали пользователи из Великобритании, Канады, Франции, а также из Германии, Нидерландов, Испании и Бразилии. Помимо этого, на невозможность в полной мере пользоваться соцсетью жаловались пользователи из Мексики, Индии и ряда других стран.

Downdetector обращал внимание, что чаще всего пользователи жаловались на сбои в работе приложения и веб-сайта соцсети, а также на проблемы при соединении с сервером, публикации постов и входе в учетную запись.

Незадолго до этого портал сообщал о сбое в работе мобильного приложения сервиса по поиску работы Headhunter. По состоянию на 12:58 мск за час на сбой в работе платформы пожаловались 1380 пользователей. Всего за сутки на проблемы пожаловались 1470 человек. 62% пользователей отметили, что сбой произошел в работе сайта, еще 19% столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, а 10% пожаловались на сбой личного кабинета.