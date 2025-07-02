Сумгайыт и Ташкент, Габала и Навои стали побратимами - ​​подписаны документы между Азербайджаном и Узбекистаном

2 июля с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписали Постановление второго заседания Высшего межгосударственного совета Азербайджанской Республики и Республики Узбекистан.

Отметим, что в ходе визита также были подписаны "Протокол об установлении побратимских отношений между городом Сумгайыт и Ташкентской областью" и "Протокол об установлении побратимских отношений между городом Габала и городом Навои".