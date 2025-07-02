Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн даст показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.

Об умственном здоровье бывшего главы государства он расскажет 24 июля. 30 июля пройдет допрос бывшего советника Байдена Стива Рикетти. В дальнейшем по этому делу будут допрошены еще несколько советников Байдена: Майк Донилон, Брюс Рид и Анита Данн.

Первое экспертное слушание касательно когнитивных способностей Байдена во время его президентского срока состоялось 18 июня в сенате США.