https://news.day.az/world/1764835.html Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн даст показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена. Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico. Об умственном здоровье бывшего главы государства он расскажет 24 июля. 30 июля пройдет допрос бывшего советника Байдена Стива Рикетти.
Экс-глава аппарата Белого дома даст показания о здоровье Байдена
Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн даст показания в рамках расследования о когнитивном здоровье экс-президента США Джо Байдена.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Politico.
Об умственном здоровье бывшего главы государства он расскажет 24 июля. 30 июля пройдет допрос бывшего советника Байдена Стива Рикетти. В дальнейшем по этому делу будут допрошены еще несколько советников Байдена: Майк Донилон, Брюс Рид и Анита Данн.
Первое экспертное слушание касательно когнитивных способностей Байдена во время его президентского срока состоялось 18 июня в сенате США.
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