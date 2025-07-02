Иран хочет заминировать Ормузский пролив?

Иран готовился к минированию Ормузского пролива во время обострения конфликта с Израилем.

Как передает Day.Az, это утверждает агентство Reuters, ссылаясь на американских чиновников.

По данным агентства, иранские военнослужащие в июне погрузили мины на суда в Персидском заливе, но в итоге они так и не были установлены. Были ли они впоследствии обезврежены, неизвестно.

В американском правительстве не исключают, что действия Ирана были уловкой, чтобы убедить Соединенные Штаты в серьезных намерениях Тегерана закрыть пролив. Источники Reuters не раскрыли, каким образом Вашингтон определил наличие мин. Агентство уточнило, что такие разведданные обычно собираются с помощью спутниковых снимков, тайных агентов или комбинации этих методов. Минобороны США пока никак не прокомментировало эту информацию.