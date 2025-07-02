https://news.day.az/officialchronicle/1764980.html Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев и Президент Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев выступили с заявлениями для прессы, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре