Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа-госграница с Россией
На платной автомобильной дороге Баку - Губа - государственная граница с Россией произошло транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, утром 1 июля на участке дороги, проходящем через территорию Шабранского района, водитель припарковал свой автомобиль на обочине и вышел из транспортного средства. В этот момент его сбила другая машина, после чего несколько автомобилей переехали его.
Водитель первого транспортного средства, ставшего причиной происшествия, скрылся с места.
По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он остановил автомобиль на обочине дороги, пока неизвестно.
По данному факту ведется расследование.
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