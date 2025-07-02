Тяжелое ДТП на трассе Баку-Губа-госграница с Россией

На платной автомобильной дороге Баку - Губа - государственная граница с Россией произошло транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, утром 1 июля на участке дороги, проходящем через территорию Шабранского района, водитель припарковал свой автомобиль на обочине и вышел из транспортного средства. В этот момент его сбила другая машина, после чего несколько автомобилей переехали его.

Водитель первого транспортного средства, ставшего причиной происшествия, скрылся с места.

По предварительным данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Почему он остановил автомобиль на обочине дороги, пока неизвестно.

По данному факту ведется расследование.