https://news.day.az/politics/1765013.html В Баку назвали необоснованными претензии России Претензии российской стороны относительно мер, проведенных в офисе "Sputnik Азербайджан", являются необоснованными. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Евдокимова, сообщает Day.Az.
В Баку назвали необоснованными претензии России
Претензии российской стороны относительно мер, проведенных в офисе "Sputnik Азербайджан", являются необоснованными.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Евдокимова, сообщает Day.Az.
"Меры, принятые касательно офиса "Sputnik Азербайджан", осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - говорится в заявлении.
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