В Баку назвали необоснованными претензии России

Претензии российской стороны относительно мер, проведенных в офисе "Sputnik Азербайджан", являются необоснованными.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с вызовом в МИД 2 июля 2025 года чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации Михаила Евдокимова, сообщает Day.Az.

"Меры, принятые касательно офиса "Sputnik Азербайджан", осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и в настоящее время следственные мероприятия продолжаются", - говорится в заявлении.